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Молодожены в Германии запустили воздушный шарик с открыткой - и он приземлился в Ружанах

05.12.2019 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья Жиевских из городского поселка Ружаны нашла во дворе письмо из Германии, которое отправили на воздушном шарике молодожены, сообщает газета «Раённыя будні».


Инна Жиевская по дороге с работы увидела во дворе дома валяющуюся на земле бумажку, привязанную к сдутому шарику. Оказалось, это письмо с надписью на иностранном языке.

— Сфотографировала, отправила фото дочери, — рассказала Инна Жиевская, — Она и перевела текст, объяснив, што этот конверт — привет от Лизы и Енса, пары из Германии, которая 10 августа этого года отпраздновала свадьбу. Они просили получателя написать им на указанный обратный адрес, кто и где нашел послание. Честно говоря, сразу подумала, что это какой-то розыгрыш. Но дочь сказала, что в Германии есть традиция запускать на свадьбу воздушные шарики. Ну и муж переубедил: раз люди просят, нужно ответить.

С помощью интернет-переводчика Инна и Валерий написали письмо и отправили его почтой. Указали и адрес своей электронной почты, на который быстро пришел ответ от молодой семьи. Как оказалось, пара живет под Мюнхеном. Молодые люди очень удивились, что шарик отлетел настолько далеко от дома.

 
 
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Письмо на воздушном шарике долетело из-под Мюнхена до Ружан.
 
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