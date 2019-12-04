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В Минске за обман на 60 тысяч долларов будут судить россиянку: она выдавала себя за гея и бизнесмена
05.12.2019 10:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице завершено расследование в отношении 44-летней россиянки. Женщину обвиняют в мошенничестве на 122 тысяч рублей. По версии следствия, она выдавала себя то за бизнесмена, то за больного онкологическим заболеванием гея — и выманивала деньги у белорусов и иностранцев. Об этом
Установлено, что с декабря 2017-го по май 2019-го женщина под разными предлогами выманила у людей более 122 тысяч рублей. Всего обманутыми оказались 15 человек. В деле насчитывается около сотни эпизодов.
Как сообщали следователи раньше, фигуранткой
По итогу расследования известно, что фигурантка общалась с потерпевшими через соцсети или мессенджеры, иногда встречалась лично. Предлогов для получения денег было много:
В некоторых случаях обвиняемая писала расписку после получения денег, чтобы создать видимость, якобы вернет взятое.
Кроме того, в июле 2018-го женщина уговорила одного человека выступить посредником для передачи 1000 рублей взятки якобы знакомому человеку в Министерстве культуры другой страны — чтобы определенный театр был внесен в список участников фестиваля.
«В большинстве случаев женщина завладевала денежными средствами с помощью международных переводов. Она никогда не просила переводить деньги на ее счет, а пользовалась данными и счетами уже обманутых ею потерпевших, которые потом передавали ей деньги», — рассказали в Управлении Следственного комитета по Минску.
Женщине предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Она заключена под стражу и ждет суда.
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В Минске за обман на 60 тысяч долларов будут судить россиянку: она выдавала себя за гея и бизнесмена
Женщина выманивала деньги у белорусов и иностранцев. Предлогов была уйма.
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