В Минске за обман на 60 тысяч долларов будут судить россиянку: она выдавала себя за гея и бизнесмена

Источник материала: Tut.by

В столице завершено расследование в отношении 44-летней россиянки. Женщину обвиняют в мошенничестве на 122 тысяч рублей. По версии следствия, она выдавала себя то за бизнесмена, то за больного онкологическим заболеванием гея — и выманивала деньги у белорусов и иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

Установлено, что с декабря 2017-го по май 2019-го женщина под разными предлогами выманила у людей более 122 тысяч рублей. Всего обманутыми оказались 15 человек. В деле насчитывается около сотни эпизодов.

Как сообщали следователи раньше, фигуранткой оказалась россиянка Елена Модина, по образованию она психолог. Она легко меняла внешность и могла выглядеть и как женщина, и как мужчина. Легко имитировала мужской голос, у людей даже не возникало сомнений. Женщина могла говорить с украинским, польским и английским акцентом.

По итогу расследования известно, что фигурантка общалась с потерпевшими через соцсети или мессенджеры, иногда встречалась лично. Предлогов для получения денег было много:

представлялась лицом, занимающимся коммерческой деятельностью, связанной с разведением и продажей дорогостоящих пород собак;

представлялась геем по имени Denis Paten с онкологическими заболеваниями;

представлялась сотрудником посольства Республики Беларусь в Латвии;

под различными именами просила перечислить деньги для изготовления костюмов и декораций;

просила одолжить деньги для сдачи экзамена на знание польского языка;

«продавала» компьютерную технику и другие.

В некоторых случаях обвиняемая писала расписку после получения денег, чтобы создать видимость, якобы вернет взятое.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Кроме того, в июле 2018-го женщина уговорила одного человека выступить посредником для передачи 1000 рублей взятки якобы знакомому человеку в Министерстве культуры другой страны — чтобы определенный театр был внесен в список участников фестиваля.

«В большинстве случаев женщина завладевала денежными средствами с помощью международных переводов. Она никогда не просила переводить деньги на ее счет, а пользовалась данными и счетами уже обманутых ею потерпевших, которые потом передавали ей деньги», — рассказали в Управлении Следственного комитета по Минску.

Женщине предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Она заключена под стражу и ждет суда.