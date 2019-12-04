Жителей старых домов на берегу речки в Гродно, «отрезанных от мира» после разрушения моста, переселят

Источник материала: Tut.by

Жителей домов, которые стоят на берегу гродненской речки Городничанка — помните, Гродно обвалившийся мост отрезал три семьи от «большой земли»">мы писали о них? — планируют переселить, а ее пойму благоустроить. Об этом говорил на встрече с гродненцами помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

К помощнику президента обратились жители домов вблизи реки Городничанка. Пойму водоема постоянно затапливает, а в августе этого года около одного из домов даже смыло мост: люди оказались отрезанными от «большой земли».

Дома, как отметил Иван Лавринович, действительно находятся в опасном месте, и укрепление берега или фундаментов зданий не решит проблему.

Единственное решение — переселение, которое городские власти на сегодняшний день уже готовы обеспечить.

Также русло реки Городничанка планируют благоустроить — в будущем здесь должна появится зеленая зона. Об этом жильцам сообщали местные власти в ответах на их просьбы построить новый мост через речку: «В связи с выполнением в 2020 году проекта благоустройства территории вдоль русла реки Городничанка от улицы Виленской до впадения в реку Неман и предстоящих строительно-монтажных работ по данному объекту, строительство моста к дому № 17 по улице Рабочей в настоящее время считаем нецелесообразным». Работы здесь запланированы на второй и третий кварталы.

Еще в 2006 году в плане регенерации застройки исторического центра Гродно, который разработали специалисты «БелНИИградостроительства», берега Городничанки отмечены как зеленая зона — без жилых застроек.