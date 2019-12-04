В Жабинке выпустили сахар с ягодами. Посмотрите, как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Сахар с кусочками сушеных ягод выпустил Жабинковский сахарный завод, сообщается на сайте предприятия .



Фото: Жабинковский сахарный завод

Пока ассортиментная линейка включает четыре вкуса: малина, клубника, клюква и черника. Сахар «Фруктовый» выпускается в стандартной 500-граммовой упаковке. В его составе — сушеные ягоды.

На предприятии советуют добавлять новинку в чай, десерты, йогурты, каши и выпечку.