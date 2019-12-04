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В Жабинке выпустили сахар с ягодами. Посмотрите, как это выглядит
05.12.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сахар с кусочками сушеных ягод выпустил Жабинковский сахарный завод, сообщается на
Пока ассортиментная линейка включает четыре вкуса: малина, клубника, клюква и черника. Сахар «Фруктовый» выпускается в стандартной 500-граммовой упаковке. В его составе — сушеные ягоды.
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