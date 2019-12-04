Программа фестиваля «Снежаньскi карагод»

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Фестиваль направлен на создание комплексной системы социокультурной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, популяризацию позитивного имиджа инвалидов в общественном мнении и активную интеграцию инвалидов по всем направлениям жизни общества.

Фестиваль помогает выявить талантливых людей и оказать им действенную помощь в развитии их творчества.

В программе фестиваля:

персональные выставки - 14 участников;

творческие выступления – 12 участников.

Гости фестиваля – танцевальный коллектив Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Организаторы фестиваля: комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, Борисовский РИК, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Борисовского района, Борисовская районная организация ОО «Белорусский союз женщин».