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Программа фестиваля «Снежаньскi карагод»

05.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Фестиваль направлен на создание комплексной системы социокультурной реабилитации инвалидов с использованием средств культуры и искусства, популяризацию позитивного имиджа инвалидов в общественном мнении и активную интеграцию инвалидов по всем направлениям жизни общества.

Фестиваль помогает выявить талантливых людей и оказать им действенную помощь в развитии их творчества.

В программе фестиваля:

персональные выставки - 14 участников;

творческие выступления – 12 участников.

Гости фестиваля – танцевальный коллектив Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Организаторы фестиваля: комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, Борисовский РИК, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Борисовского района, Борисовская районная организация ОО «Белорусский союз женщин».

 
 
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10 декабря 2019 года в 12.00 на базе ГУ «Дворец культуры им.М.Горького» г.Борисова в рамках Международного дня инвалидов состоится областной фестиваль творчества людей...
 
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