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Прошел семинар на тему «Изменения законодательства о труде»

05.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Анастасия Матюк и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева провели семинар на тему «Изменения законодательства о труде».

В ходе мероприятия, которое проходило в формате вопроса-ответа, специалистами кадровых и юридических служб рассмотрены основные изменения трудового законодательства, которые вступят в силу в конце января 2020 года.

Прошел семинар на тему «Изменения законодательства о труде»
Прошел семинар на тему «Изменения законодательства о труде»
Прошел семинар на тему «Изменения законодательства о труде»

Ирина ШУТОВА

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Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Гомельского областного управления Департамента государственной...
 
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