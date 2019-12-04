Прошел семинар на тему «Изменения законодательства о труде»

Источник материала: Газета Авангард

Заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Анастасия Матюк и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева провели семинар на тему «Изменения законодательства о труде».

В ходе мероприятия, которое проходило в формате вопроса-ответа, специалистами кадровых и юридических служб рассмотрены основные изменения трудового законодательства, которые вступят в силу в конце января 2020 года.









Ирина ШУТОВА

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