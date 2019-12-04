«На него уже вызывали милицию». Подробности трагедии под Минском, где был убит отец, напавший на мать

Источник материала: Tut.by

На днях в поселке Юбилейный Минского района произошла трагедия . Пьяный супруг ударил ножом жену, а потом пошел на сына. Парень смог дать ему отпор. Во время стычки агрессор был ранен этим же ножом. Мужчина скончался. Соседи говорят, что скандалы в семье слышали часто.



Дом, где случилась трагедия

Погибшего мужчину звали Владимир, ему было 44 года. В среду его похоронили. В подъезде, где он жил, о трагедии, кажется, уже ничего не напоминает: вокруг чисто и аккуратно. Соседи общаются с журналистами не очень охотно, говорят, переживают, что могут навредить Владу. Влад — тот самый сын, который во время борьбы смертельно ранил отца.

В тот вечер, говорит знакомый семьи, Владимир поехал до делам и пришел домой пьяный, поскандалил и лег спать. Когда проснулся, супруга и двое сыновей — 22-летний Влад и 14-летний Игнат смотрели телевизор.

— Он стал провоцировать конфликт. Жена предупредила, что позвонит в милицию, но это его не упокоило, — рассказывает собеседник. — На тот момент у мужчины уже было два привода, и, если бы его забрали в третий раз, его бы посадили. Видимо, угроза жены его еще больше разозлила, и возник новый конфликт. Он схватился за нож — и мать с детьми выбежала из квартиры.

По словам знакомых, в подъезде мужчина ранил жену, и побежал за старшим сыном. Они оказались на улице. Позже, услышав крики супруги, отец вернулся в подъезд. Сын побежал за ним, и произошла трагедия.

— Пишут, Влад забрал у него нож, но это не так. Сын схватил его за руки — и во время борьбы случилась беда, — говорит знакомый.

— В квартирах очень хорошая звукоизоляция, поэтому то, что в доме скандал, мы услышали, только когда из квартиры все перенеслось на лестницу, — описывает происходящее одна из соседок. — Но даже на шум на площадке мы, например, среагировали не сразу. Мы привыкли к их стукам-грукам. К тому же, был случай, когда Владимир пьяный упал с лестницы. Мы думали, сейчас случилась та же история.

В какой-то момент, продолжает собеседница, ее супруг вышел на площадку. Соседи уже вызывали скорую для раненой жены.

— Владимир был в подъезде с ножом, мы вернулись в квартиру, а потом узнали, что он лежит на первом этаже. Все вокруг в крови, — вспоминает она.

В одной из квартир дома есть кнопка вызова охраны. Милиция, рассказывают, приехала в течение трех минут.

— Когда мы увидели Влада, он был в шортах и босиком, — продолжает соседка. — У парня была истерика, он кричал. Кричал, что отец хотел убить маму. Милиция его забрала.

«Она никогда не пила, а он же часто сидел у подъезда с пивом»

Семья погибшего, говорят соседи, была обычной. Кем работали родители, не знают, но «деньги у них водились». И дети, и взрослые всегда были хорошо одеты.



Теперь ничего в подъезде не напоминает о трагедии

— Жена никогда не пила, муж же часто сидел у подъезда с пивом, — рассказывает соседка. — Любил посидеть на лавочке, порешать по телефону свои вопросы. Не скажу, что он маргинал какой-то. Наоборот, белые носки, выглаженные рубашки, подстриженный. Весь такой модный. Но раз в месяц он стабильно приходил на рогах. Тогда мог барабанить в дверь, орать. Она ему, видимо, не открывала. Мужики из подъезда выходили, его успокаивали. А утром он уже вежливый, извиняется.

Скандалы в семье, продолжает соседка, случались не раз. Рассказывают, что супруга Владимира уже даже подала заявление на развод.

— Почему они не разъехались, я не знаю, год назад он ее ранил (по словам знакомых, год назад во время скандала Владимир взялся за нож и порезал жене ногу. — Прим. TUT.BY), она долго была на больничном, рассказывала, травмировалась на работе, — говорит собеседница. — Насколько я знаю, они и раньше вызывали на Владимира милицию, но почему она не давала хода этому делу, я не знаю.

Знакомый семьи подтверждает: супруга обращалась в милицию, заявляла на мужа.

— Она просила заберите его на лечение, сделайте с ним хоть что-нибудь, но его забирали на сутки, он выходил, еще более обозленным. Платил 10 базовых из семейного бюджета — и все, — не скрывают эмоций близкие. — Все повторялось. Год назад его закодировали. Он девять месяцев не пил, в семье все было хорошо. В марте, он раскодировался, и все началось сначала.

— Почему она от него не ушла?

— А куда? Он говорил, что не даст ей жизни. Угрожал, что убьет, обольет кислотой. Говорил, напустит газу в квартиру или сделает так, чтобы она затопила соседей. Не так давно он решил завести питбуля. Пугал, что за полгода его надрессирует, и пес всех загрызет.



На двери семьи не мало вмятин от ударов

В 1990-х, продолжают родные, Владимир три года провел в тюрьме из-за нападения на супругу.

— Он писал ей оттуда, просил прощения, обещал исправиться. Потом они снова сошлись. Почему? Не знаю. Он, когда трезвый, был золотой. Веселый, по дому все делал. Выпивал — терял контроль.

Сейчас, продолжает знакомый семьи, женщина находится в реанимации, у нее четыре ножевых ранения. Младшего сына забрали родные семьи.

— Убитый служил в десанте, был здоровый, а Влад худенький, — соседка до сих пор не понимает, как могла случиться эта трагедия. — Мы всем подъездом поддержим его в этой истории. Весь подъезд у нас за ребенка.

По данным Следственного комитета, во время ссоры пьяный мужчина нанес супруге несколько ударов ножом, а потом набросился на сына. В ходе борьбы парень смог выхватить нож и ранил отца. От полученных травм мужчина скончался, а его супруга попала в больницу.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении отца семейства, по ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 139 УК РБ. В СК сообщали, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе превысил ли сын пределы необходимой обороны.