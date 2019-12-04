«А Лариса Ивановна?». В Минске открыли скульптуру в честь грузинского фильма «Мимино»

Источник материала: Tut.by

В Минске возле ресторана «Друзья» на улице Кульман создали «Аллею друзей», которую посвятили разным народам. Первая и пока единственная скульптура, а этой аллее — памятник советскому фильму «Мимино». Открывал ее актер и певец Вахтанг Кикабидзе.





У входа в ресторан сегодня установили небольшую скульптуру летчика Мимино. На открытии присутствовал актер, сыгравший главную роль в одноименном советском фильме — Вахтанг Кикабидзе.

— Скульптура маленькая по росту, но это скульптура огромного человека, — сказал на открытии посол Грузии Валерий Кварацхелия.

— А где Ларисова Ивановна? — спрашивают в толпе, когда со скульптуры снимают ткань и люди видят только фигуру «Мимино».

— Лариса Ивановна не в моем распоряжении, это к другой стране, — отвечает посол.



Валерий Кварацхелия и Вахтанг Кикабидзе









Автор скульптуры — Сергей Возисов. По его словам, герой Мимино — это образ мужчины, которого сейчас не хватает женщинам.

— И, наверное, многие мужчины хотели бы быть такими, какой образ создавал Вахтанг Кикабидзе, — говорит он.





На пресс-конференции Вахтанг Кикабидзе обсудил фильм, пообщался с поклонниками и принял подарки. Перед этим его менеджер попросил журналистов: «Никакой политики!».

Директор ресторана «Друзья» Юрий Приемко поблагодарил грузинских бизнесменов, которые поддержали проект. По его словам, первым на предложение по проекту «Аллея друзей» откликнулось посольство Грузии, работники посольства привлекли грузинский бизнес, которые и помогли профинансировать создание скульптуры.



Юрий Приемко

«Аллея друзей» будет представлять собой ансамбль, состоящий из нескольких скульптур-символов, олицетворяющих разные народы. Руководитель ресторана говорит, что следующая скульптура, скорее всего, появится к весне. Какое посольство отзовется следующим — неизвестно, но место готовы выделить для всех желающих.