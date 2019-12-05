Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Беларуси

Источник материала: Полымя

Сегодня в Минске дан старт республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», передает корреспондент БЕЛТА.





Это совместный проект Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации.

Стало уже хорошей традицией запускать проект 5 декабря — в Международный день добровольцев. Мероприятия акции «Чудеса на Рождество» будут проходить в период новогодних и рождественских праздников до 9 января 2020 года и пополнят копилку добрых дел всебелорусского проекта «Наши дети».

«По традиции волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» и тимуровцы БРПО во всех регионах страны проведут конкурсы, праздничные программы, организуют адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних», — рассказала секретарь ЦК БРСМ, председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

География проекта широка и охватит все регионы страны. Сегодня сезон чудес и добрых дел стартовал в Брестской области. Благотворительные акции по подготовке подарков детям-сиротам, воспитанникам социальных приютов и школ-интернатов, а также по сбору средств на лечение больным детям пройдут во всех пионерских дружинах, первичных организациях БРСМ области под девизом «Сердце — детям!».

Центральным проектом в Брестском регионе станет традиционное благотворительное мероприятие «Елка желаний». «Старт проекта пройдет на полях областного фестиваля тимуровских и волонтерских отрядов «Доброе сердце» «Траектория добра», который состоится 17 декабря в Брестском театре кукол. Участниками самой доброй молодежной акции станут ребята и молодые люди в возрасте от 8 до 23 лет, которые борются с тяжелыми болезнями, преодолевают много испытаний и живут надеждой. Они напишут письма Деду Морозу с самыми заветными желаниями. Красные рукавички с письмами ребят — символом акции — украсят в этот день «Елку желаний», — отметила куратор проекта.

Пионерия региона активно включилась в благотворительный проект «Тепло наших сердец», который впервые состоялся в прошлом году. Его участники коллективно создают вязаные пледы для хосписов, домов-интернатов для ветеранов, одиноких пожилых людей. Все желающие смогут принести вязаные квадратики, затем на творческих мастерских они будут сшиты в яркие красивые пледы, которые волонтеры подарят ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям и детям-инвалидам.

«Не будут забыты и братья наши меньшие. Ребята будут мастерить теплые домики и лежанки для животных, кормушки для птиц, организуют сбор кормов, посетят приюты для бездомных животных. Теплые и красочные домики для бездомных животных появятся на дворовых площадках. Завершится благотворительный проект «Чудеса на Рождество» в регионе традиционными колядками и творческими программами «Щедрый вечер» на старый Новый год», — подчеркнула Александра Гончарова.

По ее словам, волонтеры Могилевской областной организации БРСМ предложат могилевчанам и гостям города исполнить заветные мечты воспитанников Круглянского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также социально-педагогического центра Могилевского района. Желания детей с 9 декабря разместятся на праздничной елке в универмаге «Центральный» города на Днепре.

23 декабря Дед Мороз и Снегурочка постучатся в двери Витебской школы-интерната для детей с нарушениями слуха, 26 декабря — заглянут в гости в детские дома семейного типа городского поселка Брагин и города Ельска, 28 декабря — навестят воспитанников Радунского социально-педагогического центра. 3 января волонтеры БРСМ «Доброе сердце» посетят маленьких пациентов Столбцовской центральной районной больницы.

«Чудеса обязательно случаются, нужно только верить. Приглашаем всех желающих присоединиться к добрым делам», — добавила куратор проекта.

Источник: БелТА