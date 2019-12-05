﻿ Отключенные светофоры и десятки застрявших в лифтах. Часть Гомеля на время осталась без света. 21.by
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Отключенные светофоры и десятки застрявших в лифтах. Часть Гомеля на время осталась без света

05.12.2019 21:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня часть Гомеля на некоторое время погрузилась во тьму. Первые сообщения об этом появились в соцсетях около шести вечера — люди сообщали, что на разных улицах и в домах Советского района пропало электричество.


Фото: vk.com/gomel_detka

Свет на улицах пропал около шести вечера. Без электричества более часа оставались части двух проспектов — Октября и Речицкого.

Отключенные светофоры, десятки застрявших в лифте и паника. Вот как характеризуют случившееся гомельчане.


Фото:vk.com/gomel_detka

Школьница Алина с подругой провели в темном лифте дома на Речицком проспекте почти два часа.

— Примерно в 17.40 мы ехали в лифте и застряли с подругой. Лифт остановился между четвертым и пятым этажами, и погас свет. Мы позвонили в диспетчерскую службу, и нам сказали, что неизвестно когда приедут, потому что около 45 человек застряло в лифтах. Около семи свет включили, но лифт все еще не работал, и только в 19.30 пришел лифтер и открыл дверь, мы все были между этажами, и нам помогли спуститься на тот, что был ниже, — рассказывает девочка.


Фото: vk.com/gomel_detka

Единственными источниками электроэнергии на улицах оставались автомобили, но и их владельцам пришлось напрячься — ведь светофоры не работали.

После семи вечера свет на улицах и в домах стал появляться, а в «Гомельэнерго» прокомментировали инцидент. Причина накрывшей город тьмы — авария на подстанции «Фестивальная» 110/10 кВ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня часть Гомеля на некоторое время погрузилась во тьму. Первые сообщения об этом появились в соцсетях около шести вечера - люди сообщали, что на разных улицах...
 
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