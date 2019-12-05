Новое руководство АП, президент - не пацан, параноидальные вопросы и лучшие фото - все за вчера

День вчера выдался кадровым. Наталья Кочанова больше не глава Администрации президента. Она уходит в Совет Республики. АП, то есть политический и идеологический штаб страны, возглавил первый зампред КГБ Игорь Сергеенко. «Главой Администрации — это горячая сковородка», — напутствовал его президент. Замом Сергеенко стала молодой доктор наук и мать троих сыновей Ольга Чуприс. Ей предстоит корректировать Конституцию. Как именно — никто в верхах до сих пор не говорит.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Еще одна интрига, которую в верхах не раскрывают: о какой именно углубленной интеграции будут договариваться Лукашенко с Путиным. Вчера белорусский президент, встречаясь с депутатами и сенаторами, много говорил, о том, чего не будет. А не будет, по его словам, следующего:
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».
«Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом.(…) И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать?»
«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте».
Мы же тем временем ответили на параноидальные вопросы об углубленной интеграции. Будем жить в России? Где референдум? Будет Крым-2? Спойлер: аналитик считает, что и этого всего не будет.
А российский премьер Дмитрий Медведев на фоне всех «не будет» призвал Беларусь не бояться «уменьшения суверенитета». В общем, совсем запутали: так что будет-то?
Кстати, в первой половине 1980-х Москва уже рассматривалаидеи об уничтожении белорусской государственности (пусть даже в форме БССР). Рассказываем, кем они были задуманы, почему не реализованы и как повлияли на развитие Беларуси в 1990-е годы и в наши дни.
А вот история о том, как белорусское предприятие в 2013 году получило крупный контракт на строительство участка желтой ветки метро в Москве, в 2017-м — рапортовало о скором завершении проекта, а в прошлом году оказалось в долгах и под угрозой банкротства.
Еще один судебный репортаж — из Минска. С последним словом выступил бывший гендиректор «Тамбаза» (застройщика, который не смог достроить дома в столице) Лев Хаютин. Он не считает себя виновным и уверен: если бы не суд, квартиры были бы достроены.
И хорошая новость. С 1 января 2020 года белорусы будутпо новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Уроженка Беларуси попала в тридцаткулучших молодых предпринимателей Forbes. Белорусская иммигрантка Мария Дмитрук стала соучредителем Prodsmart в 2018 году — эта компания предоставляет программное обеспечение для управления производством на базе смартфонов.
Опека вернула витеблянке дочь, которую изъяли из семьи после того, как утонул чужой ребенок. Мама забрала ее из больницы, где здоровый ребенок находился все это время — на гособеспечении.
Кто ездит на общественном транспорте, знает: иногда пассажиру некогда купить талон у водителя. Во время движения его нельзя отвлекать, а на следующей остановке уже могут войти контролеры. Разобрали ситуацию с «Минсктрансом»: как успеть купить билет у водителя и не стать «зайцем».
Еще одна транспортная новость: БелЖД Брест — Коммунары, который прозвали «кругосветкой»">отменила поезд Брест — Коммунары, который прозвали «кругосветкой». Он был в пути 876 километров и проходил это расстояние за 17 часов и 1 минуту. Казалось бы, скорости сейчас должны быть другими, но пассажиры жалуются: было удобно.
В поселке Юбилейном Минского района произошла трагедия. Пьяный супруг ударил ножом жену, а потом пошел на сына. Парень смог дать ему отпор. Во время стычки агрессор был ранен этим же ножом и скончался. Узнали подробности: оказывается, жена много лет жаловалась в милицию на мужа-агрессора, но так и не смогла найти управу.
Сексологи в нашей студии рассказали о своей работе: с какими комплексами к ним обращаются люди, флиртуют ли пациенты на приеме, а также бывают ли у самих сексологов проблемы в сексе.
В Минске презентовали17-метровую аэродинамическую трубу за 13 миллионов долларов. 2 минуты полета — 50 рублей.
А наш фотоотдел отобрал для вас лучшие снимки ноября. Конная йога, антикоммунистический митинг и улыбчивый президент — посмотрите, какие классные работы.
О СПОРТЕ
В шведском Эстерсунде прошла первая женская индивидуальная гонка сезона. Ее победительница — французская биатлонистка Жюстин Бреза. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова — 33-е место.
И пока ярких побед у спортсменок нет, будем довольствоваться их красивыми фото в Instagram. Ксения Санкович удивляет ярким образом кухарки, Мелитина Станюта отдыхает на озере Комо — посмотрите, мы отобрали лучшее.