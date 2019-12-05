Новое руководство АП, президент - не пацан, параноидальные вопросы и лучшие фото - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

День вчера выдался кадровым. Наталья Кочанова больше не глава Администрации президента . Она уходит в Совет Республики. АП, то есть политический и идеологический штаб страны, возглавил первый зампред КГБ Игорь Сергеенко. «Главой Администрации — это горячая сковородка», — напутствовал его президент. Замом Сергеенко стала молодой доктор наук и мать троих сыновей Ольга Чуприс. Ей предстоит корректировать Конституцию. Как именно — никто в верхах до сих пор не говорит.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Еще одна интрига, которую в верхах не раскрывают: о какой именно углубленной интеграции будут договариваться Лукашенко с Путиным. Вчера белорусский президент, встречаясь с депутатами и сенаторами, много говорил , о том, чего не будет. А не будет, по его словам, следующего:

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России».

«Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом.(…) И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать?»

«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте».

Мы же тем временем ответили на параноидальные вопросы об углубленной интеграции . Будем жить в России? Где референдум? Будет Крым-2? Спойлер: аналитик считает, что и этого всего не будет.

на . Будем жить в России? Где референдум? Будет Крым-2? Спойлер: аналитик считает, что и этого всего не будет. А российский премьер Дмитрий Медведев на фоне всех «не будет» призвал Беларусь не бояться «уменьшения суверенитета» . В общем, совсем запутали: так что будет-то?

Беларусь . В общем, совсем запутали: так что будет-то? Кстати, в первой половине 1980-х Москва уже рассматривала идеи об уничтожении белорусской государственности (пусть даже в форме БССР). Рассказываем, кем они были задуманы, почему не реализованы и как повлияли на развитие Беларуси в 1990-е годы и в наши дни.

(пусть даже в форме БССР). Рассказываем, кем они были задуманы, почему не реализованы и как повлияли на развитие Беларуси в 1990-е годы и в наши дни. А вот история о том, как белорусское предприятие в 2013 году получило крупный контракт на строительство участка желтой ветки метро в Москве, в 2017-м — рапортовало о скором завершении проекта, а в прошлом году оказалось в долгах и под угрозой банкротства .

о том, как белорусское предприятие в 2013 году получило крупный контракт на строительство участка желтой ветки метро в Москве, в 2017-м — рапортовало о скором завершении проекта, а в прошлом году . Еще один судебный репортаж — из Минска. С последним словом выступил бывший гендиректор «Тамбаза» (застройщика, который не смог достроить дома в столице) Лев Хаютин. Он не считает себя виновным и уверен: если бы не суд, квартиры были бы достроены .

бывший гендиректор «Тамбаза» (застройщика, который не смог достроить дома в столице) Лев Хаютин. Он не считает себя виновным и уверен: . И хорошая новость. С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Уроженка Беларуси попала в тридцатку лучших молодых предпринимателей Forbes . Белорусская иммигрантка Мария Дмитрук стала соучредителем Prodsmart в 2018 году — эта компания предоставляет программное обеспечение для управления производством на базе смартфонов.

. Белорусская иммигрантка Мария Дмитрук стала соучредителем Prodsmart в 2018 году — эта компания предоставляет программное обеспечение для управления производством на базе смартфонов. Опека вернула витеблянке дочь, которую изъяли из семьи после того, как утонул чужой ребенок. Мама забрала ее из больницы , где здоровый ребенок находился все это время — на гособеспечении.

витеблянке дочь, которую изъяли из семьи после того, как утонул чужой ребенок. , где здоровый ребенок находился все это время — на гособеспечении. Кто ездит на общественном транспорте, знает: иногда пассажиру некогда купить талон у водителя. Во время движения его нельзя отвлекать, а на следующей остановке уже могут войти контролеры. Разобрали ситуацию с «Минсктрансом»: как успеть купить билет у водителя и не стать «зайцем».

ситуацию с «Минсктрансом»: и не стать «зайцем». Еще одна транспортная новость: БелЖД Брест — Коммунары, который прозвали «кругосветкой»">отменила поезд Брест — Коммунары, который прозвали «кругосветкой». Он был в пути 876 километров и проходил это расстояние за 17 часов и 1 минуту. Казалось бы, скорости сейчас должны быть другими, но пассажиры жалуются: было удобно.





В поселке Юбилейном Минского района произошла трагедия. Пьяный супруг ударил ножом жену, а потом пошел на сына . Парень смог дать ему отпор. Во время стычки агрессор был ранен этим же ножом и скончался. Узнали подробности : оказывается, жена много лет жаловалась в милицию на мужа-агрессора, но так и не смогла найти управу.

. Парень смог дать ему отпор. Во время стычки агрессор был ранен этим же ножом и скончался. Узнали : оказывается, жена много лет жаловалась в милицию на мужа-агрессора, но так и не смогла найти управу. Сексологи в нашей студии рассказали о своей работе: с какими комплексами к ним обращаются люди, флиртуют ли пациенты на приеме, а также бывают ли у самих сексологов проблемы в сексе.





В Минске презентовали 17-метровую аэродинамическую трубу за 13 миллионов долларов . 2 минуты полета — 50 рублей.

. 2 минуты полета — 50 рублей. А наш фотоотдел отобрал для вас лучшие снимки ноября. Конная йога, антикоммунистический митинг и улыбчивый президент — посмотрите , какие классные работы.

О СПОРТЕ

В шведском Эстерсунде прошла первая женская индивидуальная гонка сезона. Ее победительница — французская биатлонистка Жюстин Бреза. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова — 33-е место .

первая женская индивидуальная гонка сезона. Ее победительница — французская биатлонистка Жюстин Бреза. Лучшей из белорусок стала . И пока ярких побед у спортсменок нет, будем довольствоваться их красивыми фото в Instagram. Ксения Санкович удивляет ярким образом кухарки, Мелитина Станюта отдыхает на озере Комо — посмотрите, мы отобрали лучшее.

Все новости четверга, 5 декабря

И напоследок тест по словам Лукашенко, который считает, что «детей воспитывает либо улица, либо интернет». Ответьте на вопросы и выясните, что воспитало вас. Нескучного вам дня!

Ваша редакция.