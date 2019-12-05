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Рассказываем, чем после «дембеля» займутся депутаты прошлого созыва от Гродненской области
06.12.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненскую область в парламенте шестого созыва представляло тринадцать депутатов. Трое из них — Лилия Кирьяк, Тамара Долгошей и Александр Маркевич — останутся на второй срок, остальные передадут полномочия своим преемникам. TUT.BY узнал, как сложится дальнейшая судьба экс-парламентариев. Правда, многие из депутатов от Гродненщины пока еще не решили, чем будут заниматься и где будут работать. Говорят: есть предложения, но все надо серьезно обдумать.
Так, депутат прошлого созыва по Волковысскому округу 63-летний Александр Сегодник, по словам его помощницы Марии Пекарской, пока не готов озвучить, где будет трудиться. Есть, говорит, предложения, над которыми бывший депутат сейчас думает. Александр Сегодник в 2016 году был повторно выбран в парламент, до этого он был депутатом пятого созыва, где был председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке (во время работы шестого созыва — заместителем председателя этой же комиссии). А еще раньше — работал начальником управления образования Гродненского облисполкома.
Сергей Пацевич, который был избран депутатом по Гродненско-Занеманскому округу о своей будущей деятельности рассказать ничего не может.
— В поиске, — отвечает кратко.
До работы в парламенте 60-летний Сергей Пацевич был начальником главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома, а еще раньше возглавлял администрацию Октябрьского района Гродно.
Виктор Русак (Гродненский-Октябрьский округ) возвращается работать на ОАО «ГродноАзот». Правда, на какую должность — пока не известно. До избрания в парламент Русак трудился начальником управления социального развития открытого акционерного общества «Гродно Азот». А в парламенте в его ведении были вопросы промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.
Сергей Литвин, который был избран по Гродненскому сельскому округу возвращается на свое прежнее рабочее место — будет руководить Скидельским сельскохозяйственным профессиональным лицеем. В парламенте он работал по своему профилю — был членом постоянной комиссии по аграрной политике.
Педагог и экономист по образованию Андрей Наумович (Лидский округ) был депутатом и пятого, и шестого созывов, а до этого возглавлял Кореличский районный Совет депутатов, чуть позже — Гродненский областной Совет депутатов.
— А я уже работаю — начальником Секретариата Палаты представителей. Что будет дальше — посмотрим, — рассказал Андрей Наумович. Эту должность он занимает с апреля 2019 года.
Валерий Савко, который был депутатом от Щучинскому округу, пока с будущим местом работы не определился, правда, говорит, есть различные предложения, над которыми он думает.
До того, как попасть в парламент, Валерий Савко избирался депутатом Дятловского районного Совета депутатов и Гродненского областного Совета депутатов. Много лет возглавлял Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам президента и Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам местных депутатов.
А вот Алла Сопикова, которая два раза избиралась от Слонимского округа и была депутатом пятого и шестого созывов, на работу выходить не собирается.
— Не устраиваюсь на работу и планирую отдыхать, потому что я достигла пенсионного возраста. Но при этом все-таки планирую заниматься общественной деятельностью. Например, я курирую инновационные проекты в некоторых учебных заведениях, как в Минске, так и в своем округе. В частности, в Зельвенском районе существует проект внедрения компьютерных технологий в систему профтехобразования. Сейчас мы выходим на эксперимент внедрения эстонско-финской системы образования. Но это все будет работа на общественных началах. Вот такие у меня планы. А еще хотелось бы проводить больше времени со своей семьей. Ведь работе уделила уже достаточно времени, пора побыть со своими родными, — рассказала бывший депутат.
До работы в парламенте Алла Сопикова работала директором средней школы № 9 Слонима. Была депутатом Слонимского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва, председателем совета директоров учреждений образования Слонимского района. Удостоена звания «Человек года Гродненщины — 2011». В парламенте занималась вопросами права и законодательства, была ответственна за несколько законопроектов.
О планах еще двух депутатов от Гродненской области — Адама Ковалько, который избирался от Сморгонского округа, и Ольги Попко, которая шла в парламент от Новогрудского округа, — TUT.BY узнать не удалось.
Адаму Ковалько 61 год. Он был депутатом и пятого, и шестого созывов. До этого работал председателем Островецкого райисполкома. В парламенте входил в постоянную комиссию по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.
45-летняя Ольга Попко по образованию — педагог. Работала учителем в Бресте, потом старшим преподавателем, доцентом кафедры философии и культурологии Брестского государственного технического университета, а потом директором музея «Замковый комплекс „Мир“». В парламенте была заместителем председателя постоянной комиссии по международным делам.
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Гродненскую область в парламенте шестого созыва представляло триннадцать депутатов. Трое из них - Лилия Кирьяк, Тамара Долгошей и Александр Маркевич - останутся на...
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