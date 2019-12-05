Рассказываем, чем после «дембеля» займутся депутаты прошлого созыва от Гродненской области

Источник материала: Tut.by

Гродненскую область в парламенте шестого созыва представляло тринадцать депутатов. Трое из них — Лилия Кирьяк, Тамара Долгошей и Александр Маркевич — останутся на второй срок, остальные передадут полномочия своим преемникам. TUT.BY узнал, как сложится дальнейшая судьба экс-парламентариев. Правда, многие из депутатов от Гродненщины пока еще не решили, чем будут заниматься и где будут работать. Говорят: есть предложения, но все надо серьезно обдумать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, депутат прошлого созыва по Волковысскому округу 63-летний Александр Сегодник, по словам его помощницы Марии Пекарской, пока не готов озвучить, где будет трудиться. Есть, говорит, предложения, над которыми бывший депутат сейчас думает. Александр Сегодник в 2016 году был повторно выбран в парламент, до этого он был депутатом пятого созыва, где был председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке (во время работы шестого созыва — заместителем председателя этой же комиссии). А еще раньше — работал начальником управления образования Гродненского облисполкома.

Сергей Пацевич, который был избран депутатом по Гродненско-Занеманскому округу о своей будущей деятельности рассказать ничего не может.

— В поиске, — отвечает кратко.

До работы в парламенте 60-летний Сергей Пацевич был начальником главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома, а еще раньше возглавлял администрацию Октябрьского района Гродно.

Виктор Русак (Гродненский-Октябрьский округ) возвращается работать на ОАО «ГродноАзот». Правда, на какую должность — пока не известно. До избрания в парламент Русак трудился начальником управления социального развития открытого акционерного общества «Гродно Азот». А в парламенте в его ведении были вопросы промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сергей Литвин, который был избран по Гродненскому сельскому округу возвращается на свое прежнее рабочее место — будет руководить Скидельским сельскохозяйственным профессиональным лицеем. В парламенте он работал по своему профилю — был членом постоянной комиссии по аграрной политике.

Педагог и экономист по образованию Андрей Наумович (Лидский округ) был депутатом и пятого, и шестого созывов, а до этого возглавлял Кореличский районный Совет депутатов, чуть позже — Гродненский областной Совет депутатов.

— А я уже работаю — начальником Секретариата Палаты представителей. Что будет дальше — посмотрим, — рассказал Андрей Наумович. Эту должность он занимает с апреля 2019 года.

Валерий Савко, который был депутатом от Щучинскому округу, пока с будущим местом работы не определился, правда, говорит, есть различные предложения, над которыми он думает.

До того, как попасть в парламент, Валерий Савко избирался депутатом Дятловского районного Совета депутатов и Гродненского областного Совета депутатов. Много лет возглавлял Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам президента и Гродненскую областную избирательную комиссию по выборам местных депутатов.

А вот Алла Сопикова, которая два раза избиралась от Слонимского округа и была депутатом пятого и шестого созывов, на работу выходить не собирается.

— Не устраиваюсь на работу и планирую отдыхать, потому что я достигла пенсионного возраста. Но при этом все-таки планирую заниматься общественной деятельностью. Например, я курирую инновационные проекты в некоторых учебных заведениях, как в Минске, так и в своем округе. В частности, в Зельвенском районе существует проект внедрения компьютерных технологий в систему профтехобразования. Сейчас мы выходим на эксперимент внедрения эстонско-финской системы образования. Но это все будет работа на общественных началах. Вот такие у меня планы. А еще хотелось бы проводить больше времени со своей семьей. Ведь работе уделила уже достаточно времени, пора побыть со своими родными, — рассказала бывший депутат.

До работы в парламенте Алла Сопикова работала директором средней школы № 9 Слонима. Была депутатом Слонимского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва, председателем совета директоров учреждений образования Слонимского района. Удостоена звания «Человек года Гродненщины — 2011». В парламенте занималась вопросами права и законодательства, была ответственна за несколько законопроектов.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

О планах еще двух депутатов от Гродненской области — Адама Ковалько, который избирался от Сморгонского округа, и Ольги Попко, которая шла в парламент от Новогрудского округа, — TUT.BY узнать не удалось.

Адаму Ковалько 61 год. Он был депутатом и пятого, и шестого созывов. До этого работал председателем Островецкого райисполкома. В парламенте входил в постоянную комиссию по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

45-летняя Ольга Попко по образованию — педагог. Работала учителем в Бресте, потом старшим преподавателем, доцентом кафедры философии и культурологии Брестского государственного технического университета, а потом директором музея «Замковый комплекс „Мир“». В парламенте была заместителем председателя постоянной комиссии по международным делам.

Депутаты парламента шестого созыва даже не отработали полностью осеннюю сессию, которая обычно длится до конца декабря, срок их полномочий был сокращен почти на год. Они начали работать 11 октября 2016 года и заседали всего три года вместо четырех. 5 декабря и старые, и новые депутаты встретились с президентом во Дворце независимости. 6 декабря в Овальный зал придет новый состав парламента, который выбрали 17 ноября. В новом парламенте оппозиции нет.

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