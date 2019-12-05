Не доводи до серьезных сумм – оплати!

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По информации ДКУП «Расчетно-кассовый центр Борисовского района» (ранее – РСУ УП «Жилье»), одно из правовых оснований выселения граждан из занимаемых жилых помещений установлено п.92 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений».

На основании вышеуказанного Положения наниматели жилых помещений коммерческого использования подлежат выселению из занимаемых жилых помещений со всеми проживающими с ними членами семьи и иными лицами без предоставления других жилых помещений в том числе и в случае наличия задолженности без уважительных причин по внесению платы за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) жилищно-коммунальные услуги в размере двухмесячной платы за пользование жилым помещением коммерческого использования и (или) жилищно-коммунальные услуги.

– В 2018 году УП «Жилье» за задолженность за жилищно-коммунальные услуги выселены без предоставления другого помещения граждане из 47 жилых помещений. Также, согласно ст.93 Жилищного кодекса Республики Беларусь, наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи, имеющие без уважительных причин шестимесячную задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и плате за пользование жилым помещением, подлежат выселению из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии без предоставления другого жилого помещения. В 2018 году выселено 15 нанимателей со всеми гражданами, проживающими совместно с ними, – говорит ведущий специалист по дебиторской задолженности расчетно-кассового центра Борисовского района Елена Тамило. – Очень важно населению понять: оплата жилищно-коммунальных услуг является обязательной и первостепенной. Как говорится, оплатил жировку – и спи спокойно в тепле и уюте. Утром из крана обязательно потечет вода, на газовой плите приготовится завтрак, а по ТВ расскажут первые новости. И не придется краснеть ни перед собственными детьми, ни перед коллегами, ни перед соседями за то, что ты – должник.

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Хотелось бы сказать вот еще о чем. Грустно, что в число должников попадают порядочные на первый взгляд люди. Раньше должниками по оплате ЖКУ в большинстве своем являлись асоциальные или малообеспеченные граждане. Портрет современного должника вырисовывается иной. Это человек, занимающий определенное место в обществе, имеющий заработок, обставивший свое жилье красивой мебелью, разъезжающий на автомобиле и пользующийся дорогими гаджетами. Но вот оплачивать ежемесячно коммуналку он не считает для себя обязательным, хотя прожил этот месяц вместе с семьей в теплой квартире, пользовался горячей и холодной водой, канализацией, электричеством, выбрасывал мусор. И это не преувеличение. Знаю несколько семей, которые именно так и живут, пользуясь благами цивилизации. «Лучше я устрою семье путешествие за границу, а за квартиру заплачу потом как-нибудь», – услышала я, однажды увидев большую сумму задолженности в извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги владельца кооперативной трехкомнатной квартиры. Только где здесь логика – не поняла, поскольку для должников выезд за границу ограничен.

Кроме того, к собственникам жилых помещений, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги, может быть применена статья 155 Жилищного кодекса Республики Беларусь «Отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги».

Сложности со своевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг возникают и в связи с ростом цен на услуги ЖКХ у тех, кто получает невысокую зарплату, и у тех, кто получает зарплату в последние дни месяца. Однако это не может служить оправданием для того, чтобы не оплачивать коммунальные услуги! Первым можно напомнить о предоставлении государством безналичной жилищной субсидии, вторым – посоветовать откладывать деньги заранее. Любые трудности преодолимы!

О том, что коммунальные услуги должны быть оплачены до 25 числа каждого месяца, знают все. Несвоевременно или не в полном объеме внесшие плату за жилищно-коммунальные услуги платят пеню в размере 0,3% за каждый день просрочки. К решению этого вопроса нужно относиться добросовестно и ответственно.

Список адресов, по которым в ноябре 2019 г. поданы в прокуратуру Борисовского района документы на выселение ДКУП «Расчетно-кассовый центр Борисовского района»

1. г. Борисов, ул. Орджоникидзе, д. 12 Можейко Николай Леонидович более 36 934,23 2185,59

2. г. Борисов, ул. Черняховского, д. 61 Сигаев Александр Федорович Сигаева Елена Александровна более 36 1801,27 4582,14

3. г. Борисов, ул. Лопатина, д. 150 Вишневская Елена Николаевна Вишневский Игорь Николаевич 20 1354,88 3127,84

4. г. Борисов, ул. Н.-Неман, д. 162 Заяц Владимир Михайлович 24 915,82 998,08

5. г. Борисов, ул. Н.-Неман, д. 162 Заяц Михаил Владимирович 15 625,74 3920,06

6. г. Борисов, ул.Серебренникова, д. 10 Батыль Олег Михайлович более 36 1963,83 2450,72

7. г. Борисов, ул.Серебренникова, д. 38 Арлов Климентий Дмитриевич более 36 1065,15 1930,68

Елена БРИЦКАЯ