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Экс-начальника природоохранной инспекции, дело которого комментировал президент, осудили - и отпустили

06.12.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О задержании Василия Лемешева стало известно в начале мая прошлого года. Тогда Комитет государственной безопасности заявил о причастности руководителей Госинспекции к эпизодам взяточничества, превышения служебных полномочий, корыстной заинтересованности, а также непринятия мер реагирования на факты браконьерства. Чем дело закончилось, рассказывают Naviny.by.


«По сути дела, функционировала многоуровневая система получения вознаграждения в виде добытых браконьерским способом объектов животного мира. Участвовавшим в браконьерской деятельности лицам сотрудниками инспекции оказывалось покровительство, передавалась информация о планируемых рейдовых мероприятиях. Им возвращались изъятые браконьерские орудия: сети, капканы и другие средства», — рассказывал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

— Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? — говорил президент.

Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел и задержали больше трех десятков должностных лиц природоохранной инспекции и браконьеров.

«Начальник Витебской областной инспекции Василий Лемешев регулярно получал от браконьеров значительные объемы незаконно добытой рыбы, часть которой передавал руководителю Госинспекции Сергею Новикову. По указанию последнего Лемешев принимал меры по недопущению привлечения к ответственности отдельных нарушителей природоохранного законодательства», — сообщали в КГБ.

Впоследствии Сергей Новиков был освобожден от должности, а Василий Лемешев взят под стражу.


Александра Квиткевич

Как сообщили Naviny.by в Витебском областном суде, в августе этого года в отношении Василия Лемешева был вынесен приговор. Бывшего начальника Витебской областной инспекции охраны природного и растительного мира признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) и ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года со штрафом в размере 400 базовых величин (10 200 рублей) и лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

«Постановлено отсрочить исполнение наказания в виде лишения свободы обвиняемому Лемешеву В.Г. на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в Витебском областном суде.

Решение было обжаловано, но оставлено без изменений. Приговор вступил в законную силу 5 ноября.

По законодательству, отсрочка применяется к лицу, которое впервые совершило преступление, признало свою вину и возместило ущерб. Если за эти два с половиной Василий Лемешев не даст повода, то суд может освободить его от наказания.

Naviny.by дозвонились до Василия Лемешева, но он отказался «говорить на эту тему». Сейчас Лемешеву 66 лет, он на пенсии.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«По сути дела, функционировала многоуровневая система получения вознаграждения в виде добытых браконьерским способом объектов животного мира», - рассказывали в...
 
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