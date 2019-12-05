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Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле в выходные

06.12.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зима все еще где-то задерживается. К разочарованию детворы и радости автомобилистов никакого снега, метелей и мороза в ближайшие дни не предвидится. Наоборот — станет еще теплее.

По данным pogoda.by, в субботу ожидается солнечная малооблачная погода, воздух прогреется до плюс двух.

В воскресенье уже +4°C, но хмуро и пасмурно.

Хороших выходных!

Чтобы непогода не застала врасплох, следи за прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Зима все еще где-то задерживается.
 
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