|
Тепло и еще теплее. Погода в Гомеле в выходные
06.12.2019 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима все еще где-то задерживается. К разочарованию детворы и радости автомобилистов никакого снега, метелей и мороза в ближайшие дни не предвидится. Наоборот — станет еще теплее.
В воскресенье уже +4°C, но хмуро и пасмурно.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима все еще где-то задерживается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)