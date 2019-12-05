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ДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

06.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

ДОСЬЕ: К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства

Президенты Республики Беларусь и Российской Федерации 20 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ заложил основы интеграции обеих стран и придал динамичное развитие белорусско-российским отношениям.

После распада СССР входившие в него республики начали искать новые способы сотрудничества. 8 декабря 1991 года в селе Вискули Беловежской пущи было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (известное как Беловежские соглашения). Документ ознаменовал прекращение существования Союза ССР и предусматривал образование Содружества Независимых Государств (СНГ).

С 1992 года внутри СНГ шел процесс усиления двухсторонних связей Беларуси и России. К интеграции шли последовательно и постепенно, выверяя каждый шаг. Первым из них стал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенный 21 февраля 1995 года. Вторым — Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, подписанный Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 2 апреля 1996 года в Георгиевском зале Кремля.

Затем 29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге руководители парламентов Беларуси и России подписали соглашение о создании Парламентского собрания — представительного органа, формирующегося на основе принципа равного представительства депутатов национальных парламентов Беларуси и России.

2 апреля 1997 года в Москве президенты Беларуси и России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.

23 мая 1997 года был подписан Устав Союза Беларуси и России. В соответствии с ним были образованы Высший совет и Исполнительный комитет Союза. Парламентское собрание Сообщества было преобразовано в Парламентское собрание Союза Беларуси и России. В 1997-1998 годах также формируются исполнительные органы Союза, общий бюджет, разрабатываются и реализуются первые союзные программы.

25 декабря 1998 года президенты Беларуси и России подписали новый пакет документов, в который вошли Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о равных правах граждан, а также Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования. В декларации государства признавали успех Союза и соглашались с дальнейшей интеграцией путем создания полноценного Союзного государства.

Спустя почти год — 8 декабря 1999-го — в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, а также была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений этого Договора. Он вступил в силу 26 января 2000 года после его ратификации парламентами двух стран.

Органы власти Союзного государства

Договором о создании Союзного государства предписывалось создание органов, регулирующих деятельность СГ и жизнь внутри него. В их число вошли Высший государственный совет, Совет министров и Постоянный комитет. Парламентское собрание как законодательная площадка к тому времени уже существовало.

Высший орган Союзного государства — Высший государственный совет. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации. Высший государственный совет определяет важнейшие вопросы развития Союзного государства.

Председателем Совета является один из президентов — Беларуси или России — на основе ротации. В настоящее время функции Председателя Высшего государственного совета исполняет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, занимающий эту должность с 2000 года.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России — представительный и законодательный орган Союзного государства. В настоящее время в Парламентском собрании действуют 8 комиссий: по безопасности, обороне и борьбе с преступностью; социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам; законодательству и регламенту; бюджету и финансам; экономической политике; вопросам внешней политики; вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий; информационной политике.

Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства. В его состав входят председатель Совета Министров, главы правительств Беларуси и России, государственный секретарь, министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, а также руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.

Председатель Совета Министров назначается Высшим государственным советом Союзного государства. Им может быть глава правительства одного из государств-участников на ротационной основе. Сейчас главой Совета министров Союзного государства является российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постоянный комитет Союзного государства организует реализацию положений Договора о Союзном государстве, разрабатывает предложения по стратегии его развития, координирует работу отраслевых и функциональных органов Союзного государства. Совместно с соответствующими органами государств-участников осуществляет предварительное рассмотрение программ, проектов и мероприятий Союзного государства, представляет заключения по ним в Совет Министров и информирует его о ходе их выполнения.

Постоянный комитет также формирует и вносит на рассмотрение Высшего государственного совета и Совета Министров проекты повестки их заседаний и планов работы, а также обеспечивает взаимодействие Совета Министров Союзного государства с Парламентским собранием Союза Беларуси и России.

Руководит работой Постоянного комитета государственный секретарь Союзного государства. С 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Проекты Союзного государства

Помимо регулярных встреч в рамках наделенных властью органов Союзного государства, важнейшие вопросы дальнейшего его развития решаются на различных форумах, двусторонних и многосторонних встречах, в том числе с участием первых лиц Беларуси и России.

За годы существования Союзного государства были реализованы и продолжают осуществляться десятки программ. В первую очередь они связаны с социальной сферой, наукой, обороной и безопасностью.

Учреждена премия Союзного государства в области литературы и искусства, которая присуждается за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками. Впервые вручение премии состоялось в сентябре 2002 года в г.Минске.

Регулярно проводится конкурс Союзного государства «Мост дружбы», в котором участвуют молодые белорусские и российские литераторы в возрасте от 18 до 30 лет. Благодаря «Мосту дружбы» у начинающих писателей появилась возможность выйти на широкую аудиторию.

Важным культурным событием мирового уровня стал «Славянский базар в Витебске», на котором с 1998 года появился день, посвященный Союзному государству. На фестивале вручаются специальные дипломы и призы «За творческое воплощение идей дружбы между народами Беларуси и России».

Издается журнал «Союзное государство», рассказывающий о Беларуси и России как о едином целом, связанном историческими, экономическими, духовными, родственными узами.

Договор о создании Союзного государства стал примером эффективного интеграционного образования на постсоветском пространстве, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Это обусловлено не только совместной историей, но и узами духовного единства, наличием значительного количества совместных экономических и культурных связей Беларуси и России.-0-

БЕЛТА

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Президенты Республики Беларусь и Российской Федерации 20 лет назад подписали Договор о создании Союзного государства. Этот стратегический документ...
 
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