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Прошел районный этап республиканского конкурса «Мой край родной»

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Данный конкурс организован Министерством культуры, Министерством образования, Министерством внутренних дел, областными и Минским городским исполнительными комитетами, учреждением образования «Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова».

В районном этапе приняли участие 43 работы. Лучшие направлены для участия в отборочном этапе конкурса. Это работы учащихся УО «Борисовский государственный колледж» («Брат всегда рядом», «Партизанский привал», «Миленький ты мой»), ГУО «Средняя школа № 23 г. Борисова» («Одноклассница»), ГУО «Средняя школа № 7 г. Борисова» («Край воды зеркальной»), ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа № 24 г. Борисова» («Партизанскими тропами Борисовщины»), ГУО «Моисеевщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района» («Родные берега»), ГУО «Средняя школа №13 г. Борисова» («Спасибо ветеранам за Победу»).

 
 
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С 1 по 20 ноября 2019 года в учебных заведениях Борисовского района прошел районный этап республиканского конкурса фоторабот «Мой край родной» среди...
 
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