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Премьер-министр о предложении сделать 31-го выходным: «Правительство рассмотрело, но не поддержало»

06.12.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 декабря белорусы будут работать. Предложение сделать этот день выходным в правительстве рассмотрели, но не поддержали.

Об этом рассказал перед первым заседанием нового парламента премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Зимние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января.

Ранее в интернете появилась петиция сделать выходным последний день года (ее подписали больше 15,7 тысячи человек). Как прокомментировала ее экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова, «как люди и правительство решат, так и будет».

(Будет дополнено)

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