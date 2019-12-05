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Премьер-министр о предложении сделать 31-го выходным: «Правительство рассмотрело, но не поддержало»
06.12.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 декабря белорусы будут работать. Предложение сделать этот день выходным в правительстве рассмотрели, но не поддержали.
Об этом рассказал перед первым заседанием нового парламента премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Зимние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней.
Ранее в интернете
(Будет дополнено)
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Выходным будет 2 января, а 31 будем работать.
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