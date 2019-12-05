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Востребованность длиною в столетие

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

100 лет – это весомый повод перелистать страницы истории, повидаться с ветеранами, чей бесценный опыт, я уверена, используется и сейчас, а также с гордостью рассказать о достижениях, вручить награды, поделиться планами и подарить отличное настроение всем, кто причастен к библиотечному делу. Осталось сделать шаг – и Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева откроет новую страницу второго векового исчисления. А пока предлагается короткими штрихами «пройтись» по известному пути.

«Я сумела реализоваться вместе с коллективом единомышленников», – делится заместитель директора ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» Г.М. Слесаренко, руководившая учреждением в течение 33 лет. Начинала Галина Михайловна библиотекарем в здании, располагавшемся в старой части города, была заведующим информационно-библиографическим отделом, затем – детским, а с 1984-го вступила в должность директора. За годы ее руководства учреждение претерпело немало изменений.

– Абонементы, взрослый и детский, и читальные залы традиционны для каждой библиотеки. Изучая европейский и американский опыт коллег, как руководитель к началу 2000-х я выстроила концепцию развития и усовершенствования нашего учреждения культуры. Первой новинкой стал выставочный зал, который вскоре был преобразован в художественную галерею «З’ява». Вскоре мы вышли на уникальный отдел галерейно-выставочной деятельности. Такого нет ни в одной библиотеке страны, за исключением Национальной. Потом появились и другие залы, – рассказала экс-директор.

О каждом новшестве она может говорить не уставая. Библиотека – это ее жизнь, здесь она состоялась как высококвалифицированный специалист и дальновидный менеджер. Медаль Белорусской православной церкви Святой Преподобной Ефросинии Полоцкой, персональная надбавка Президента Беларуси за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики, грант Президента Беларуси в культуре на 2017 г. на разработку и реализацию новаторского проекта «1812 год. Борисов, Березина. Память…», победа в номинации «Библиотечное дело» республиканского конкурса «Человек Года культуры» – далеко не весь список ее наград.

– Цель – создание библиотеки как социокультурного центра – достигнута. Я сумела реализоваться вместе с коллективом единомышленников, а наша библиотека органично вошла в культурное пространство города, – улыбается Г. Слесаренко.

«Библиотекари полны сил и творческих замыслов», – уверена директор ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» Е.С. Копыток.

За последние два года библиотека дважды удостаивалась дипломов с занесением на Доску почета Борисовского района, отдел галерейно-выставочной деятельности получил третью премию в номинации «За новации в сфере библиотечного дела» XXV республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». В это же время биб-лиотека отмечена дипломом III степени республиканского конкурса «Лучший публичный центр правовой информации», получила Гран-при IV республиканского конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» и недавно – специальную премию этого конкурса.

– Библиотека прошла большой путь. Впереди много интересных планов, которым суждено сбыться. В их числе – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Сотрудники Борисовской центральной районной библиотеки полны сил и творческих замыслов, – резюмировала Елена Сергеевна.

Все начинается с комплектования

Отдел обработки, организации и использования единого фонда способен формировать и удовлетворять общеобразовательные, культурные и профессиональные запросы всех групп читателей. Здесь книга приобретает библиотечный вид. Только в этом году фонд пополнился 7630 экземплярами документов.

Отдел обеспечивает не только пополнение фондов, но и удаление изданий, потерявших ценность, а также формирует фонд редкой и ценной книги, коллекции автографов.

В отделе использования единого фонда находятся 53 тысячи дублетных редко спрашиваемых книг и приобретенных в единственном экземпляре сборников, а также 17 наименований литературно-художественных журналов, комплекты газет прошлых лет. В их числе – «Камуністычная праца» («Адзінства») от 1964 г.

Страна детского чтения

В 2018-м детская библиотека отметила 70-летний юбилей. Продолжая традиции прошлого, сегодняшний коллектив сотрудников старается создать комфортную информационную среду для маленьких пользователей, помогает развитию их интеллектуальных и творческих способностей. Проводится много мероприятий: мастер-классы, акции, конкурсы, имидж-проекты. Обновляется книжный фонд, растет число посещений. «Сердцем» детского отдела является литературно-этнографическая экспозиция с предметами быта наших предков «Бабуліна спадчына».

Отдел галерейно-выставочной деятельности

Открытый в начале 90-х зал искусств с небольшим выставочным пространством стал в библиотеке центром притяжения творческой интеллигенции региона (художников, фотографов, мастеров ДПИ). В настоящее время в арт-пространство Борисовской библиотеки входят: художественная галерея «З’ява» (2002 г.), картинная галерея Валерия Шкарубо, которой недавно исполнилось 4 года, галереи «Променад» и «ARTквартал», музейно-выставочный комплекс «Партнеры. Друзья. Побратимы», рассказывающий о развитии общественно-культурных связей Борисова с 22 городами-побратимами из России, Украины, Эстонии, Латвии, Болгарии, Сербии, Армении, Молдовы, Китая.

Отдел ежегодно реализует культурные проекты разного уровня, а в течение года проводит более 30 сменных выставок – дебютных, традиционных, гостевых.

Информационно-поисковый центр

Создан в 2005-м в результате реорганизации справочно-библиографического отдела. Наряду с традиционными носителями информации к услугам пользователей предоставлены электронный каталог, база данных «Память Борисовщины», фонд оптических компакт-дисков с электронными энциклопедиями, словарями, тестами и пр. В структуре есть публичный центр правовой информации – важное звено в повышении правовой грамотности населения. За год выполняется более 3000 всех видов справок, для читателей проходят ежемесячные бесплатные консультации нотариуса и адвоката.

Духовно-просветительский центр

Открылся в 2008 г. в рамках программы XV Дня белорусской письменности с благословения Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Нацелен на формирование у пользователей духовных ценностей на основе христианских традиций. Располагает фондом в количестве более 9 тысяч экземпляров периодики, книг, аудиовидеопродукции. Обслуживает читателей всех возрастов и представителей разных религиозных конфессий. На базе центра зарегистрировано детское культурно-спортивное общественное объединение «Горизонт». Проекты и программы реализуются при поддержке священнослужителей Борисовской епархии.

Имя обязывает выполнять мемориальные функции

В том же 2008-м Борисовской центральной районной библиотеке присвоили имя И.Х. Колодеева, открыли мемориальную доску. Благодаря гранту Президента с 2017 г. в библиотеке работает зал, посвященный Ивану Колодееву.

Актом благодарности борисовчан своим землякам стала открытая в краеведческом центре галерея 38 почетных граждан Борисовского района. Благодаря кропотливой изыскательской работе поднят большой пласт архивной информации.

Абонементы и читальные залы, зал литературы на иностранных языках, сектор нестационарного обслуживания, отдел библиотечного маркетинга, сектор автоматизации и электронного каталога, краеведческий центр. Все это – коллектив в составе 30 библиотек, обслуживающий порядка 46 тысяч человек, которые пользуются информационными ресурсами, насчитывающими более чем 635 тысяч экземпляров документов.

Елена БРИЦКАЯ, фото Татьяны САКОВИЧ

 
 
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