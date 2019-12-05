Румас о переговорах с Россией по углубленной интеграции: «Осталось 16 несогласованных вопросов»

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Сергей Румас рассказал, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов.

— Готовясь к встрече (с руководством РФ — прим. TUT.BY), я подсчитал, что у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов, — рассказал премьер-министр Сергей Румас. — Я для себя вижу задачу минимум, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств 3−4 вопроса, по которым мы не договорились. Задача максимум — договориться по всем вопросам. Учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться. Но было бы правительство, чтобы правительства внесли на рассмотрение согласованные вопросы. Окончательное решение по ним примут президенты.

Напомним, сейчас Минск и Москва готовят «дорожные карты» по реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Сегодня в Сочи сосотоится встреча Сергея Румаса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым: основной темой грядущего обсуждения станет ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции.



В выходные сосотоится встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Накануне Александр Лукашенко заявил, что не исключает вероятность подписания соглашения по интеграции.