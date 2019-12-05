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Отпуск, смена работы, вынужденная пауза. Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Могилевщины
06.12.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей шестого созыва 4 декабря
Стоит сказать, что большинство уже бывших депутатов не знают, чем будут заниматься дальше. По крайней мере, так они сказали TUT.BY.
Олимпийский серебряный медалист в категории каноэ-двойка, у которого в биографии также значится тренерство спортивной команды внутренних войск МВД, Александр Богданович, например, предположил, что точно будет знать о следующем месте работы через неделю.
А Дмитрий Гоборов и Татьяна Конончук собрались отдыхать по меньшей мере до января.
— Есть возможность отдохнуть до января, а дальше жизнь покажет, — добавил экс-депутат, который представлял Шкловский округ, а до этого работал помощником президента по Брестской области.
Татьяна Конончук шла в парламент от Быховского округа и ранее была заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. И ближайшие недели она собирается провести на даче — «на природе, чтобы переключиться». О планах на карьеру не делится — говорит, «чтобы не спугнуть».
А вот Виталий Власевич уже больше 4 месяцев на новом рабочем месте, так что депутатом он пробыл еще меньше, чем его коллеги. В августе с Власевича сняли полномочия депутата, так как назначили главой администрации Первомайского района Бобруйска. К слову, и депутатом он был от одноименного округа — Бобруйского Первомайского. А несколько месяцев перед депутатством успел поработать исполняющим обязанности директора завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина».
Помощница экс-председателя Могилевского областного объединения профсоюзов и уже экс-депутата Петра Соловьева рассказала TUT.BY, что вопрос его дальнейшей карьеры пока открыт, но «предложения есть». Петр Александрович представлял Могилевский-Промышленный округ.
А вот Татьяна Марочкова, получив трудовую книжку, тут же рванула в Могилев. Наш звонок застал ее в дороге на границе Минской и Могилевской областей. Уже на следующий день после окончания срока депутатства она вышла на новую работу. С сегодняшнего дня, 6 декабря, бывшая председатель Кричевского районного Совета депутатов, представлявшая в парламенте Кричевский же округ, работает заместителем председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.
— Почему не взяла отпуск? Знаете, мне тяжело сидеть без дела — это я без лукавства говорю, — сказала Татьяна Марочкова TUT.BY.
Вынужденную паузу в карьере после окончания депутатского срока сделал Игорь Конончук — по семейным обстоятельствам. Бывший глава молочного холдинга «Бабушкина крынка» представлял Бобруйский сельский округ.
— Предложений работы у меня достаточно — в том числе и от Совмина, и от Минсельхозпрода. Но пока я занят семьей, а там посмотрим, — сказал Игорь Конончук.
Связаться с Александром Старовойтовым и Анатолием Хищенко, экс-депутатами соответственно Могилевского-Центрального и Могилевского сельского округов, не удалось. Старовойтов был главврачом центральной поликлиники Могилева и депутатом горсовета, Хищенко — заместителем председателя Либерально-демократической партии.
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Из тринадцати вновь избранных депутатов четверо останутся на второй срок.
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