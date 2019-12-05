Отпуск, смена работы, вынужденная пауза. Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Могилевщины

Источник материала: Tut.by

Палата представителей шестого созыва 4 декабря собралась на последнее заседание и досрочно завершила свою работу — срок ее полномочий был сокращен почти на год. Из тринадцати вновь избранных депутатов парламента от Могилевской области четверо — Ирина Рынейская, Елена Колеснева, Игорь Марзалюк и Ольга Петрашова — останутся на второй срок. Остальные девять передадут полномочия своим преемникам. В четверг, 5 декабря, с парламентариями шестого созыва эмоционально попрощался президент , а TUT.BY поинтересовался, как сложится дальнейшая судьба «бывших».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоит сказать, что большинство уже бывших депутатов не знают, чем будут заниматься дальше. По крайней мере, так они сказали TUT.BY.

Олимпийский серебряный медалист в категории каноэ-двойка, у которого в биографии также значится тренерство спортивной команды внутренних войск МВД, Александр Богданович, например, предположил, что точно будет знать о следующем месте работы через неделю.

А Дмитрий Гоборов и Татьяна Конончук собрались отдыхать по меньшей мере до января.

— Есть возможность отдохнуть до января, а дальше жизнь покажет, — добавил экс-депутат, который представлял Шкловский округ, а до этого работал помощником президента по Брестской области.

Татьяна Конончук шла в парламент от Быховского округа и ранее была заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. И ближайшие недели она собирается провести на даче — «на природе, чтобы переключиться». О планах на карьеру не делится — говорит, «чтобы не спугнуть».

А вот Виталий Власевич уже больше 4 месяцев на новом рабочем месте, так что депутатом он пробыл еще меньше, чем его коллеги. В августе с Власевича сняли полномочия депутата, так как назначили главой администрации Первомайского района Бобруйска. К слову, и депутатом он был от одноименного округа — Бобруйского Первомайского. А несколько месяцев перед депутатством успел поработать исполняющим обязанности директора завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина».

Помощница экс-председателя Могилевского областного объединения профсоюзов и уже экс-депутата Петра Соловьева рассказала TUT.BY, что вопрос его дальнейшей карьеры пока открыт, но «предложения есть». Петр Александрович представлял Могилевский-Промышленный округ.

А вот Татьяна Марочкова, получив трудовую книжку, тут же рванула в Могилев. Наш звонок застал ее в дороге на границе Минской и Могилевской областей. Уже на следующий день после окончания срока депутатства она вышла на новую работу. С сегодняшнего дня, 6 декабря, бывшая председатель Кричевского районного Совета депутатов, представлявшая в парламенте Кричевский же округ, работает заместителем председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.

— Почему не взяла отпуск? Знаете, мне тяжело сидеть без дела — это я без лукавства говорю, — сказала Татьяна Марочкова TUT.BY.

Вынужденную паузу в карьере после окончания депутатского срока сделал Игорь Конончук — по семейным обстоятельствам. Бывший глава молочного холдинга «Бабушкина крынка» представлял Бобруйский сельский округ.

— Предложений работы у меня достаточно — в том числе и от Совмина, и от Минсельхозпрода. Но пока я занят семьей, а там посмотрим, — сказал Игорь Конончук.

Связаться с Александром Старовойтовым и Анатолием Хищенко, экс-депутатами соответственно Могилевского-Центрального и Могилевского сельского округов, не удалось. Старовойтов был главврачом центральной поликлиники Могилева и депутатом горсовета, Хищенко — заместителем председателя Либерально-демократической партии.

6 декабря в Овальный зал пришел новый состав парламента, который выбрали 17 ноября. В новом парламенте оппозиции нет.

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