ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отпуск, смена работы, вынужденная пауза. Чем после «дембеля» займутся экс-депутаты от Могилевщины

06.12.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Палата представителей шестого созыва 4 декабря собралась на последнее заседание и досрочно завершила свою работу — срок ее полномочий был сокращен почти на год. Из тринадцати вновь избранных депутатов парламента от Могилевской области четверо — Ирина Рынейская, Елена Колеснева, Игорь Марзалюк и Ольга Петрашова — останутся на второй срок. Остальные девять передадут полномочия своим преемникам. В четверг, 5 декабря, с парламентариями шестого созыва эмоционально попрощался президент, а TUT.BY поинтересовался, как сложится дальнейшая судьба «бывших».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоит сказать, что большинство уже бывших депутатов не знают, чем будут заниматься дальше. По крайней мере, так они сказали TUT.BY.

Олимпийский серебряный медалист в категории каноэ-двойка, у которого в биографии также значится тренерство спортивной команды внутренних войск МВД, Александр Богданович, например, предположил, что точно будет знать о следующем месте работы через неделю.

А Дмитрий Гоборов и Татьяна Конончук собрались отдыхать по меньшей мере до января.

— Есть возможность отдохнуть до января, а дальше жизнь покажет, — добавил экс-депутат, который представлял Шкловский округ, а до этого работал помощником президента по Брестской области.

Татьяна Конончук шла в парламент от Быховского округа и ранее была заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. И ближайшие недели она собирается провести на даче — «на природе, чтобы переключиться». О планах на карьеру не делится — говорит, «чтобы не спугнуть».

А вот Виталий Власевич уже больше 4 месяцев на новом рабочем месте, так что депутатом он пробыл еще меньше, чем его коллеги. В августе с Власевича сняли полномочия депутата, так как назначили главой администрации Первомайского района Бобруйска. К слову, и депутатом он был от одноименного округа — Бобруйского Первомайского. А несколько месяцев перед депутатством успел поработать исполняющим обязанности директора завода крупногабаритных шин ОАО «Белшина».

Помощница экс-председателя Могилевского областного объединения профсоюзов и уже экс-депутата Петра Соловьева рассказала TUT.BY, что вопрос его дальнейшей карьеры пока открыт, но «предложения есть». Петр Александрович представлял Могилевский-Промышленный округ.

А вот Татьяна Марочкова, получив трудовую книжку, тут же рванула в Могилев. Наш звонок застал ее в дороге на границе Минской и Могилевской областей. Уже на следующий день после окончания срока депутатства она вышла на новую работу. С сегодняшнего дня, 6 декабря, бывшая председатель Кричевского районного Совета депутатов, представлявшая в парламенте Кричевский же округ, работает заместителем председателя Могилевского областного объединения профсоюзов.

— Почему не взяла отпуск? Знаете, мне тяжело сидеть без дела — это я без лукавства говорю, — сказала Татьяна Марочкова TUT.BY.

Вынужденную паузу в карьере после окончания депутатского срока сделал Игорь Конончук — по семейным обстоятельствам. Бывший глава молочного холдинга «Бабушкина крынка» представлял Бобруйский сельский округ.

— Предложений работы у меня достаточно — в том числе и от Совмина, и от Минсельхозпрода. Но пока я занят семьей, а там посмотрим, — сказал Игорь Конончук.

Связаться с Александром Старовойтовым и Анатолием Хищенко, экс-депутатами соответственно Могилевского-Центрального и Могилевского сельского округов, не удалось. Старовойтов был главврачом центральной поликлиники Могилева и депутатом горсовета, Хищенко — заместителем председателя Либерально-демократической партии.

6 декабря в Овальный зал пришел новый состав парламента, который выбрали 17 ноября.

В новом парламенте оппозиции нет.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из тринадцати вновь избранных депутатов четверо останутся на второй срок.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ну и зима!.. Все о погоде в Бресте в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика