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Ну и зима!.. Все о погоде в Бресте в выходные

06.12.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно, ночью возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by.


Фото: weather.com

В субботу будет облачно и без осадков. Утром столбик термометра опустится до -2°С, днем — поднимется до +2°С.

В воскресенье ночью возможен мокрый снег, а утром и днем — небольшой дождь. Воздух прогреется до +4°С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно, ночью возможен мокрый снег.
 
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