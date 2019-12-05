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Ну и зима!.. Все о погоде в Бресте в выходные
06.12.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно, ночью возможен мокрый снег, сообщает
В субботу будет облачно и без осадков. Утром столбик термометра опустится до -2°С, днем — поднимется до +2°С.
В воскресенье ночью возможен мокрый снег, а утром и днем — небольшой дождь. Воздух прогреется до +4°С.
Хороших выходных!
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В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно, ночью возможен мокрый снег.
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