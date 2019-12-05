Ну и зима!.. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и ненастно, ночью возможен мокрый снег, сообщает pogoda.by .



Фото: weather.com

В субботу будет облачно и без осадков. Утром столбик термометра опустится до -2°С, днем — поднимется до +2°С.

В воскресенье ночью возможен мокрый снег, а утром и днем — небольшой дождь. Воздух прогреется до +4°С.

Хороших выходных!

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