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Житель Пинского района избил двух школьников, которые шумели в подъезде. Как его наказал суд

06.12.2019 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске суд огласил приговор жителю агрогородка Оснежицы, который избил двух школьников в подъезде, сообщает портал «Першы Рэгіён».


Преступление 39-летний мужчина совершил 31 июля. В тот день он выпивал у себя дома и услышал шум в подъезде. Как оказалось двое школьников, 12 и 13 лет, зашли к другу, чтобы зарядить батарею в портативной игровой приставке. Мужчина вышел из квартиры, схватил одного за шею, толкнул в стену и нанес несколько ударов по голове. Второго он также пихнул в стену. Подросток ударился головой о металлическую коробку входной двери квартиры.

В результате этих хулиганских действий двое подростков получили ссадины, ушибы, кровоподтеки.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил принудительное лечение от алкоголизма с общественными работами на 240 часов.

 
 
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