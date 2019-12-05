Брестским динамовцам вручили памятные медали к 1000-летию города

Источник материала: Tut.by

Памятные медали к 1000-летию города вручили 5 декабря футболистам, менеджерам и тренерскому штабу «Динамо-Брест».





Нагрудные знаки динамовцы получили в честь победы в Чемпионате Беларуси по футболу.



Александр Нойок

— Эта медаль выпущена один раз, одной серией и в ограниченном количестве. Больше мы ее выпускать не будем, — рассказал в своей вступительной речи председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и добавил, — Берегите ее. Она кому-то будет напоминать о нашем городе, а кому-то даст со временем на пенсии право бесплатного проезда в общественном транспорте.



Павел Нехайчик и Артем Быков

Напомним, 24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом , обыграв дома «Витебск» со счетом 1:0. Брест впервые в новейшей истории Беларуси стал чемпионом страны.

Со своей стороны футболисты вручили мэру футбольный мяч со своими автографами.



