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Брестским динамовцам вручили памятные медали к 1000-летию города
06.12.2019 07:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Памятные медали к 1000-летию города вручили 5 декабря футболистам, менеджерам и тренерскому штабу «Динамо-Брест».
Нагрудные знаки динамовцы получили в честь победы в Чемпионате Беларуси по футболу.
— Эта медаль выпущена один раз, одной серией и в ограниченном количестве. Больше мы ее выпускать не будем, — рассказал в своей вступительной речи председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и добавил, — Берегите ее. Она кому-то будет напоминать о нашем городе, а кому-то даст со временем на пенсии право бесплатного проезда в общественном транспорте.
Напомним, 24 ноября в матче 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо»
Со своей стороны футболисты вручили мэру футбольный мяч со своими автографами.
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На пенсии по ним можно ездить бесплатно в общественном транспорте.
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