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Витебские таможенники изъяли 88 тонн пищевого мака, который оказался не совсем пищевым

06.12.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские таможенники изъяли 88 тонн пищевого мака с примесью маковой соломки. В обоих случаях груз следовал из Латвии в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.


Сначала таможенники в пункте пропуска «Григоровщина» остановили грузовик с 22 тоннами мака пищевого. Продукт отправили на экспертизу и выяснилось: внутри есть примеси маковой соломки, которая является наркотическим средством.


Спустя пару недель в пункт пропуска «Полоцк» прибыл грузовой вагон с 66 тоннами мака, который следовал по тому же маршруту. И снова внутри нашли примеси запрещенного средства.



По обоим фактам проводится проверка по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 328−1 Уголовного кодекса. Товар пока изъят.

 
 
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