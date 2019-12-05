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Витебские таможенники изъяли 88 тонн пищевого мака, который оказался не совсем пищевым
06.12.2019 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские таможенники изъяли 88 тонн пищевого мака с примесью маковой соломки. В обоих случаях груз следовал из Латвии в Казахстан,
Сначала таможенники в пункте пропуска «Григоровщина» остановили грузовик с 22 тоннами мака пищевого. Продукт отправили на экспертизу и выяснилось: внутри есть примеси маковой соломки, которая является наркотическим средством.
Спустя пару недель в пункт пропуска «Полоцк» прибыл грузовой вагон с 66 тоннами мака, который следовал по тому же маршруту. И снова внутри нашли примеси запрещенного средства.
По обоим фактам проводится проверка по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 328−1 Уголовного кодекса. Товар пока изъят.
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Товар везли из Латвии в Казахстан.
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