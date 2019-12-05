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Погода на ближайшие дни: будет сыро, но тепло

06.12.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие дни ожидается сырая с осадками и повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

7 декабря, в субботу, под влиянием атмосферных фронтов ночью по Витебской области, днем по северо-западной половине страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью местами по северу Беларуси слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная температура днем −1…+5°С.

8 декабря, в воскресенье, погодные условия будут определять атмосферные фронты, ночью во многих районах, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем 0…+6°С.

9 декабря, в понедельник, ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по юго-востоку страны кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабый туман, по восточной половине слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Преимущественно по северной половине страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, максимальная температура днем +2…+8°С.

10 декабря, во вторник, на большей части территории страны кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С.

В среду, 11 декабря, ночью и утром в центральных и восточных районах страны кратковременные осадки — снег, мокрый снег, по востоку с дождем. Прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+2°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

 
 
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В воскресенье ожидается до +6°С, а в понедельник в отдельных районах - до 8 градусов тепла.
 
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