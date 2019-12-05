Борисовчанка Софья Коленко стала лучшим комиссаром

Источник материала: Единство

Наша землячка – учащаяся СШ №2 г. Борисова. В летний период она работала в детском оздоровительном лагере «Салют». Для Софьи это первый такой опыт.

– В студенческий отряд я попала благодаря своей учительнице Наталье Степановне Минальд. Мои обязанности были несложными: я помогала на кухне, мыла посуду, а в свободное время посещала лагерные мероприятия и дискотеки.

На вопрос о лени, которая часто одолевает многих ребят, Софья ответила с улыбкой:

– Первые дни было сложно, а после — очень интересно, ведь это общение с новыми людьми и просто хорошее времяпрепровождение.

Девушка учится в 11 классе, поэтому избежать вопроса о выборе будущей профессии не удалось.

– Я собираюсь поступать на технолога. Честно сказать, окончательно определилась с выбором профессии после работы в студенческом отряде. Там мне удалось пообщаться с людьми, которые рассказали о тонкостях этого дела, — ответила школьница.

Первый секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева рассказала, что, когда в лагере узнали о победе Софьи, были звонки с просьбой поблагодарить ее учительницу.

Пользуясь случаем, спросили у Владиславы о том, что дает молодым людям членство в БРСМ.

– БРСМ – это союз молодежи, а значит, суть вступления в эту организацию заключается в объединении людей по интересам. В БРСМ есть множество направлений, одно из них – это волонтерство, ведь помогать вместе легче, чем в одиночку. И это только одно из молодежных направлений. В БРСМ ребята могут заниматься чем-то интересным и находить новых друзей.

К слову, члены БРСМ – это не только школьники и студенты, это и рабочая молодежь, которая после трудовых будней с удовольствием собирается поиграть в волейбол, участвует в тематических акциях, спортландиях, субботниках.

Ульяна ШЛЫКОВИЧ, учащаяся ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»