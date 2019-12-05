Представители ЦСОН Кореличского района обменялись опытом на Первом Республиканском слете волонтеров «серебряного» возраста

5 декабря 2019 года в г. Минске впервые прошёл Республиканский слет волонтеров «серебряного» возраста.
Более 200 волонтеров из всех уголков страны собрались, чтобы поделиться своими опытом и знаниями, представить интересные проекты, обсудить дальнейшее развитие волонтерского движения и тот вклад, который могут внести неравнодушные представители поколения шестьдесят плюс.
Члены волонтёрской группы «Наполним милосердием сердца» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района» также приняли участие в слёте.
Ольга Жук,
заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ГУ «ЦСОН Кореличского района»