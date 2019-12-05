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Представители ЦСОН Кореличского района обменялись опытом на Первом Республиканском слете волонтеров «серебряного» возраста

06.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

5 декабря 2019 года в г. Минске впервые прошёл Республиканский слет волонтеров «серебряного» возраста.

Более 200 волонтеров из всех уголков страны собрались, чтобы поделиться своими опытом и знаниями, представить интересные проекты, обсудить дальнейшее развитие волонтерского движения и тот вклад, который могут внести неравнодушные представители поколения шестьдесят плюс.

Члены волонтёрской группы «Наполним милосердием сердца» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района» также приняли участие в слёте.

Представители ЦСОН Кореличского района обменялись опытом на Первом Республиканском слете волонтеров «серебряного» возраста

Ольга Жук,
заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста
ГУ «ЦСОН Кореличского района»

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря 2019 года в г. Минске впервые прошёл Республиканский слет волонтеров «серебряного» возраста. Более 200 волонтеров из всех уголков
 
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