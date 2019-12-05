В Минске мужчину будут судить за незаконное лишение свободы своих же детей

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела о домашнем тиране. 46-летнего мужчину обвиняют в том, что он незаконно удерживал своих детей дома и угрожал им. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все происходило в Заводском районе столицы. По данным следствия, пьяный мужчина с вечера 20 сентября до обеда 21 сентября помимо воли удерживал у себя дома 11-летнюю дочь и 13-летнего сына, не раз высказывая угрозы в их адрес.

Там же днем 21 сентября он зажигалкой поджег платье бывшей жены и бросил его на пол.

Звонок в милицию поступил от матери детей: о происходящем она узнала от старшего сына, отсутствовавшего дома, которому написала младшая сестра.

Когда на место приехала милиция и потребовала отпустить детей, мужчина ругался матом и угрожал применить насилие к сотрудникам. Но домашнего тирана удалось задержать.

Выяснилось, что в квартире проживали бывшие супруги и трое их детей. Как раз в сентябре отец вернулся домой из ЛТП, продолжил пить и нигде не работал.

Минчанин оправдывался, что накануне вечером он сильно приревновал бывшую супругу, но ее дома не было. Были допрошены потерпевшие и свидетели, включая соседей. Сам мужчина полностью признал вину. По данным следствия, ранее он не проявлял агрессии к своим детям.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 183 (Незаконное лишение свободы), ст. 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества), ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) и ст. 364 Уголовного кодекса (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности). Минчанин остается под стражей в ожидании суда.