Стало известно, где в Пинске развернутся новогодние ярмарки и ёлочные базары

Источник материала: Полесская правда



Утвержден график новогодних ярмарок и елочных базаров в городах Брестской области. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в управлении торговли и услуг Брестского облисполкома.

В Пинске елочные базары откроются 20 декабря и проработают до 31 декабря на центральном рынке по ул. Ленинградской, 15, на рынке «Солнечный» (ул. Солнечная, 1), на мини-рынке «Западный» (ул. Брестская, 124), у магазина «Санта-47» (пр-т Жолтовского, 13), возле универсама «Пинск» (ул. Первомайская, 173), на рынке по ул. Звездной, 1, на площадке по ул. Брестской (перекресток ул. Брестской с пер. Брестским) и на площадке у Пинского городского центра культуры и творчества (ул. Первомайская, 140).

Большая предновогодняя ярмарка разместится на площади Ленина 15 декабря. В этот день запланировано открытие главной городской елки, где, по словам организаторов, пинчан ждет развлекательная программа, дискотека, конкурсы и подарки. Уникальным событием станет фестиваль светящихся шаров, где сотни светящихся шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, создав вокруг особую завораживающую новогоднюю атмосферу, кроме этого организаторы обещают большой флешмоб бенгальских огней.