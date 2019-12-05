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В Каменной Горке минчанин напал на квартиру брата. Племянникам угрожал ножом
06.12.2019 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Каменногорской мужчина совершил разбойное нападение на квартиру своего брата. Его задержала милиция, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в официальном
Минчанка сообщила в милицию, что неизвестный мужчина проник в квартиру по улице Каменногорской, где находятся ее несовершеннолетние дети, угрожает ножом и требует деньги.
Выяснилось: отец и мать были на работе, а 14-летний подросток был дома один. Домой возвращалась сестра, позвонила в домофон — брат открыл ей дверь. Пока девочка поднималась по лестнице, мужчина проник в квартиру, закрыл парня в ванной комнате. Там же запер и восьмилетнюю девочку.
Мужчина сначала пытался сам найти в квартире деньги, но безуспешно. Потом взял нож, привел детей в комнату и угрожал расправой, если они не покажут, где родители прячут сбережения.
Несовершеннолетние назвали несколько мест, но денег там не оказалось. Тогда подросток предложил позвонить маме и спросить, где лежат деньги. Женщина сказала, что денег в квартире нет, и быстро обратилась в милицию. Преступник ценных вещей не нашел и ушел из квартиры.
Оперативники и следователи его нашли — оказалось, это 38-летний брат хозяина квартиры. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался.
Преступление он спланировал заранее. Чтобы племянники не узнали, надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию и голос. Он знал, что хозяева квартиры недавно получили крупную сумму денег от продажи недвижимости — хотел их украсть.
Когда хозяин квартиры узнал о произошедшем, то сразу позвонил родному брату и попросил приехать. Фигурант переоделся и вернулся в квартиру, из которой еще недавно так поспешно уходил. При этом он поддерживал брата и успокаивал племянников, пишет милиция.
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Минчанка сообщила в милицию, что неизвестный мужчина проник в квартиру по улице Каменногорской, где находятся ее несовершеннолетние дети, угрожает ножом и требует...
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