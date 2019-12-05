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Жительницу Борисовского района приговорили к 10 годам: она убила брата и закопала тело возле дома

06.12.2019 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 декабря суд Борисовского района вынес приговор 50-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве собственного брата, сообщает пресс-служба суда.

Убийство произошло еще 5 апреля 2015-го в агрогородке Лошница (Минская область). Но так вышло, что останки мужчины нашли лишь четыре года спустя.

Погибшему было 54 года, все это время его искал собственный брат. И спустя несколько лет тело нашли закопанным на участке сестры убитого. Женщина призналась: все случилось во время ссоры.

Согласно обвинению, женщина не менее 10 раз ударила брата топором по голове, от чего тот скончался на месте.

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще она обязана выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

 
 
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Лишь через пару лет женщина заговорила, и следствие, наконец, смогло поставить точку в этом деле.
 
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