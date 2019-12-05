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Улица с горьким привкусом

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Своим названием улица обязана широко известной полыни – растению, произрастающему повсеместно на землях Борисовщины с давних времен. По сведениям, приведенным в томе девятом издания «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (СПб, 1905), улица проходила «по месту, где было когда-то озеро, заросшее полынью». Принимая во внимание, что Полынская, Заболотская, Замковая, Мельничная, Мостовая, Полоцкая, Полынская, Онискова, Оршанская и Саская улицы упоминаются в инвентарном описании Борисова за 1680 год, можно утверждать о давнишнем их происхождении. Улица примыкала к рыночной площади, опоясанной по периметру лавками и складскими помещениями. В центре города высилась православная Спасская церковь. От площади веером расходились улицы с некоторыми переулками, где бок о бок соседствовали 382 домовладения. Не лишним будет упомянуть кого-то из владельцев – это Федор Ковалевич, Давид Тамарович, Кондрат Насович, Василий Леванович, Фома Суневич, Иван Шкляр... Как видно, за прошедшие три с половиной века имена и фамилии борисовчан трансформировались не сильно. Те же улицы с большим числом переулков отражены в инвентаре 1732 года.

Ко времени издания открыток часть улиц свои названия сменила. Сегодня осталась лишь Оршанская, да и та пролегает не в изначальном месте. Переулки Мельничный и Мостовой – тоже отголоски улиц XVII века. Некоторые планировку сохраняют, и Полынская в том числе.

В 1910 году улица вмещала 30 дворов обывателей разных сословий. На переднем плане с правой стороны отчетливо просматривается дом, под окнами которого на лавочке сидят две женщины. Возможно, хозяйку навестила подруга, и они вышли посудачить о своем, о женском. Улица, как известно, полна неожиданностей. Здесь постоянное движение и что-то происходит, есть где поднабраться впечатлений. Ведь развлечений в тогдашнем городе было не густо. «В Борисове тишина и спокойствие… Везде застой, все, так сказать, покрывается плесенью. Здесь общество не живет, а прозябает. Главнейшие занятия публики – игра в карты, сплетничанье и т.п. Досужих кумушек здесь видимо-невидимо. Общественные интересы отсутствуют», – не скрывает сарказма репортер газеты «Северо-Западный край», чей материал о Борисове вышел в номере от 4 августа 1902 года.

О домовладении. Типичное деревянное строение фасадом впритык к тротуару (палисадники вошли в моду позже), калитка и ворота с двускатным козырьком. Классика частной застройки, остатки которой кое-где сохранились до сих пор.
Собственники просторных апартаментов нередко сдавали свободные площади военным, чиновникам, врачам, учителям, разного рода учреждениям и организациям, фирмам. Добротное здание из красного кирпича по левую сторону улицы – тому пример. О его арендаторах поговорим в следующий раз, а пока обратите внимание на стоящий рядом низенький домик, выкрашенный полосами в черный и белый цвета. Узнали? Правильно. Это будка городового – нижнего чина городской полицейской стражи, призванного обеспечивать обитателям улицы тишину и спокойствие.

Представленную открытку издал Шейнеман, хотя обязан был Левин, владевший книжным и писчебумажным магазином на Полынской. И еще примечательный эпизод из прошлого улицы, имеющий отношение к истории библиотечного дела в нашем крае. По воспоминаниям старожилов именно Левин открыл в 1911-м при своем торговом заведении первую частную библиотеку с выдачей книг на дом. Местная интеллигенция собрала по подписке денежные средства и заказала необходимый ассортимент изданий в губернском Минске. Пользоваться библиотечным фондом могли подписчики и состоятельные горожане.

…Переименовали Полынскую в честь советского партийного и государственного деятеля, председателя ВСНХ и ОГПУ Феликса Дзержинского. После его скоропостижной кончины 20 июля 1926 года города и веси союзных республик захлестнула даже не волна, а вал увековечения памяти «железного Феликса». С тех пор бывшая «горькая» улица, за вычетом трех лет немецкой оккупации, носит имя этой неоднозначной фигуры, роль которой в создании страны Советов по-разному оценивается историками.

Александр Балябин, археограф Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева, фото Юрия Бондарева

 
Теги: Минск
 
 
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Полынская – одна из старейших улиц в Борисове, возрастом не одно столетие. Правда, на современной карте города она отсутствует: во второй половине 1920-х улицу...
 
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