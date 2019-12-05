31 декабря выходным в Беларуси не будет. Правительство против

Предложение сделать 31 декабря выходным правительство не поддержало, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Вопрос изучили в Совете Министров. «Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным», - ц итирует Румаса БелТА.

По его словам, «это связано с работой многих промышленных предприятий и другими причинами».

Среди таких причин были и личные: организация корпоративов, передает «Спутник».

«Этот вопрос был широко обсужден в коллективах, и там пришли к выводу, что не хотелось бы лишать возможности поздравить коллег», – сказал Румас, подтвердив, что день оставлен рабочим для корпоративов.

«Зато 2 января будем отдыхать», - обнадежил премьер.

Напомним, согласно графику переноса рабочих дней в 2020 году, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы. Однако ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным.

В интернете петицию за выходной в последний день года подписало 15,7 тысяч человек, но экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова отметила, что будет так, как решат люди и правительство. Правительство решило не делать еще одного дня праздника. Известно, что в России 31 декабря также будет рабочим днем.