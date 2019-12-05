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«Надеюсь, смогу привнести что-то свое». Мисс Беларусь в новом парламенте

06.12.2019 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мисс Беларусь Мария Василевич, которая была избрана в новый парламент, рассказала, как начался ее первый рабочий день в качестве депутата.


Мария Василевич говорит, что часа на сборы ей сегодня хватило.

— Особо рано я не вставала — в семь утра, как обычно. По крайней мере, намного позже, чем я вставала на прямые эфиры «Добрай ранiцы, Беларусь» — в три часа ночи, — рассказала она.

— Вы самый молодой депутат. Как чувствуете себя в парламенте, здесь все-таки люди немного постарше, — поинтересовались журналисты.


— Конечно, не буду врать, чувствую, что я здесь самый молодой депутат — это видно невооруженным взглядом, — ответила Мария Василевич. — Не могу сказать, что есть какое-то давление. Есть, возможно, волнение, но тем не менее здесь равное отношение со стороны моих коллег. Я уверена, если буду что-то не понимать, что-то не успевать, более опытные депутаты мне помогут, расскажут.

Мисс Беларусь говорит, что «не чувствует себя какой-то ущемленной в этом коллективе».

— Надеюсь, так будет и дальше, и я смогу доказать, что я здесь не зеленый еще совсем человек, а смогу привнести что-то свое. Действительно, здесь у новоизбранных депутатов есть ощущение первокурсника, только пришел на новое место — все новое, все непонятное. Но с этим мы быстро справимся, два-три рабочих дня, и вольемся в коллектив.


По словам Марии Василевич, во время избирательной кампании ей поступало много и просьб и инициатив от избирателей, среди них и точечные вопросы, и глобальные.

—  Намечены две-три встречи, которые я планирую провести на следующей неделе с людьми, чьи вопросы требуют наиболее быстрого оперативного решения.


В качестве примера Василевич рассказала, что с ней связалась девушка, которая живет в Бресте. Ее вопрос касается защиты животных, жестокого обращения с ними.

— И она попросила вмешаться, разобраться.

 
Теги: Брест
 
 
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Мисс Беларусь Мария Василевич, которая была избрана в новый парламент, рассказала, как начался ее первый рабочий день в качестве депутата.
 
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