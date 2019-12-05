Книга о Щелкунчике выше человеческого роста. Смотрите, как украсили брестскую кофейню к Новому году

Источник материала: Tut.by

Книга о Щелкунчике выше человеческого роста украсила вход в брестскую кофейню «Параграф», пишет «Вечерний Брест» .





Автор праздничного оформления брестчанка Диана Костикина украсила главный вход в кофейню первой страницей сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Художник призналась, что основная идея «Рождественской книги на улице» взята из интернета. Все остальное — цвет, форма, шрифт — принадлежат ее авторству.

Для создания арт-объекта дизайнер применила проверенную технологию. В мастерской кафе «Параграф» сначала был построен металлический каркас, на который накладывался пенопласт.





Книга получилась увесистая: чтобы доставить ее по адресу Советская, 66, нужна была помощь пяти мужчин. Арт-объект состоит из двух частей — собственно, заглавная страница «Щелкунчик и Мышиный король» и накладка на дверь кафе.

— В течение декабря в Бресте появятся два новых Щелкунчика, — рассказала Диана Костикина. — Фигурки сделаны для нового кафе «Параграф», которое ожидает открытия на углу улицы Набережная Франциска Скорины и Советской, в помещении бывшей художественной галереи «БелАрт». Это будет совершенно новый образ Щелкунчиков.