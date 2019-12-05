 Завтра — День страховых работников

Источник материала: Голас Сененшчыны

Профессия страховщика — особенная, в ней, как ни в какой другой, отражается вся реальная жизнь людей.





— Наша работа приносит радость, потому что мы можем помочь людям, осуществляем интересные страховые проекты, общаемся с нашими замечательными клиентами, — считает директор представительства Белгосстраха по Сенненскому району Елена Кошелева.

На протяжении всего 2019 года представительство выполняло все основные производственные и финансовые показатели.

Каждый год лучшие работники коллектива получают поощрения головной организации. В этом году за плодотворную добросовестную работу, существенный вклад в развитие страхования, достижение высоких показателей в труде и в связи с Днём страховых работников объявлена благодарность Белгосстраха страховому агенту с 26-летним стажем Марии Петрашко.

Марию Болеславовну (на снимке) в профессию привело стечение жизненных обстоятельств, как и многих страховых агентов, которые работают в этой сфере не один десяток лет, так как раньше этой специальности в учебных заведениях не обучали. Уроженка Глубокского района, после окончания Минского политехнического института она по распределению работала на Сенненском кирпичном заводе. Предприятие, как известно, закрыли, но особых сложностей с новым местом работы не возникло. Подруга Марии Болеславовны после сокращения с завода уже работала страховым агентом.

— Рабочие же места начальства, а я была старшим мастером, сохраняли до последнего. Когда пришло время уходить и мне, подруга собралась в декретный отпуск. Вот я и заняла её место, — вспоминает Мария Петрашко.

Адаптационный период на новом месте работы прошёл безболезненно. В первый месяц новоиспечённый страхагент перезнакомилась со всеми клиентами на своём участке – это были сельские жители. Сама деревенская, Мария Болеславовна знала заботы и чаяния сельчан, понимала, о чём с ними нужно вести разговор. Этим и подкупала своих собеседников.

— Мне всегда нравилась работа с людьми. Легко находила общий язык, умела выслушать. Поэтому, приступив к новой для себя деятельности, почти сразу поняла: это моё, тут у меня получится, — рассказывает женщина.

А ещё Мария Болеславовна постигла главный, по её мнению, принцип работы страхового агента.

— Вскоре после моего прихода в госстрах произошёл такой случай. Зашла я в один дом, чтобы продлить страховку на строения и имущество. Смотрю, хозяйка совсем без настроения. Потихоньку начинаю разговор, расспрашиваю. Оказалось, недавно умер муж, и женщина не хочет заниматься никакими делами, тем более страховкой. Понимая её состояние, стараюсь подбодрить, направить мысли в другое русло. «Жизнь продолжается, — говорю. – Надо думать о будущем. Если не продлите страховку, потеряете пятидесятипроцентную скидку». И моя клиентка всё же решила продлить страховые договоры.

Это было осенью. А уже весной женщина была в представительстве, благодарила меня за то, что помогла принять правильное решение: во время палов прошлогодней травы сгорела её баня. Вот тут я и поняла, что с каждым человеком нужно разговаривать до получения результата. Тогда будет выполнена основная миссия страховщика – предоставление возможности клиенту получить реальную помощь, если произойдёт страховой случай.

Конечно, когда собеседник абсолютно не настроен на конструктивный диалог, категорически отказывается от страховых услуг, считаю, что настаивать не надо. Лучше прийти ещё раз. Может быть, настроение или жизненные обстоятельства у человека изменятся, и он изменит своё отношение к страхованию, — делится секретами своей работы моя собеседница.

Многие, как показывает опыт, страхуют своё спокойствие. Мария Петрашко вспоминает ещё один случай из своей практики. Её клиентка постоянно заключала договоры на несколько видов страхования. Во время очередного визита страхового агента у неё в гостях была дочь, которая обронила такую фразу: «Ты только деньги на ветер выбрасываешь». На что мать ответила: « Я страхую свою нервную систему». Но в тот раз получилось, что не только нервную систему. Через два месяца у сельчанки пала корова.

— Считаю, что перспективы у нашей страховой компании огромные, — отвечает на мой вопрос опытный страхагент. – Хотя, к сожалению, ещё не все понимают значимость страховой защиты. Поэтому нам есть над чем работать, чтобы донести до людей суть нашей помощи.

На просьбу назвать лучших своих клиентов Мария Болеславовна, как настоящий профессионал своего дела, отвечает мудро:

— Мне повезло. На моём участке все клиенты хорошие. А вообще, на лучших и худших я бы страхователей не делила. Если человек застраховался, то это уже хорошо. И я стараюсь, чтобы в следующем году он продлил договор страхования.

Всё большей популярностью у сенненцев пользуется медицинское страхование. Количество застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов ежегодно увеличивается.

Многие уже имели возможность убедиться, что страховой полис Белгосстраха гарантирует получение высококвалифицированной медицинской помощи в лучших государственных и коммерческих учреждениях по всей территории Беларуси. Для страхователей формируются индивидуальные страховые программы. Независимо от инфляции и повышения цен на медицинские услуги в течение периода действия страховая стоимость договора остаётся неизменной. Покрытие медицинских расходов в пределах установленной страховой суммы по договору многократно превышает уплачиваемый страховой взнос. В страховые медицинские программы возможно включение обязательного медицинского осмотра, проведения профилактической вакцинации против гриппа. Имеется также ряд других преимуществ страхования медицинских расходов в компании Белгосстрах.

Татьяна БУРАКОВА.

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