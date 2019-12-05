﻿ Директор турфирмы собрал 20 тысяч с клиентов и уехал в Испанию. Теперь он в розыске. 21.by
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Директор турфирмы собрал 20 тысяч с клиентов и уехал в Испанию. Теперь он в розыске

06.12.2019 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи объявили в розыск директора турфирмы, который собирал деньги с клиентов, но туристические услуги не предоставлял. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

По данным следствия, 34-летний директор туристического агентства «Два солнца» с июня по сентябрь 2019 года получил 20 тысяч рублей от шести людей на туристические услуги. Но обязательства он не собирался исполнять. Деньги мужчина потратил.

Выяснилось, что сейчас он в Испании. На него заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч 3. ст. 209 УК РБ). Мужчина в розыске.

Следователи предполагают, что пострадавших может быть больше, и просят обратиться по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).

 
 
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Следователи предполагают, что пострадавших может быть больше.
 
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