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Главная елка, концерты и спектакль для самых маленьких. Куда пойти в Гродно в выходные
06.12.2019 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новогодние праздники все ближе. Вот и в Гродно в эти выходные уже включат праздничную иллюминацию. Помимо красочного события, которое пройдет на площади Ленина, в областном центре можно сходить на концерт классической музыки или на новый детский спектакль про Малютку Деда Мороза.
Церемония зажжения праздничной иллюминации и новогодних елок
В церемонии будут участвовать Дед Зимник и хозяйка холода — Зимушка-зима. Праздник начнется на площадке около колеса обозрения в парке имени Жилибера в 17.00, далее персонажи и зрители отправятся к аллее дизайнерских новогодних елок Magic Land, а потом и к главной городской елке на площади Ленина, где иллюминацию включат в 18.00. В программе также концерт и викторины.
Концерт органной музыки в Лютеранской кирхе
Заслуженный коллектив Беларуси «Гродненская капелла» представляет программу «Бах и мастера немецкой органной школы». Солистка — лауреат международных конкурсов Татьяна Калашникова из России.
Спектакль «Малютка Дед Мороз» для самых маленьких
Классический детский спектакль иногда трудно воспринимать маленькому человечку, который впервые оказался в большом темном зале. Поэтому гродненские кукольники придумали «беби-театр» — своеобразный мостик между малышом и новым для него миром театра кукол. Здесь, в спокойной атмосфере камерного зала, рядом с родителями, ребенок сможет вблизи посмотреть на кукол, потрогать их и принять непосредственное участие в спектакле. Малютка Дед Мороз приглашает гостей на свою собственную новогоднюю елку. Он устраивает праздник для лесных зверей и наряжает лесную красавицу, рисует зимние узоры на окнах и рассказывает, как работает театр кукол.
Спектакль рассчитан на детей от двух лет.
Финальное шоу «Топ- модель EURO STAR»
В Гродно проводили свое реалити-шоу «Топ-модель EURO STAR» — и вот финал. На сцене клуба 8 декабря выберут победителей среди начинающих гродненских моделей. Помимо торжественного вручения призов и подарков участникам проекта, для зрителей предусмотрена шоу-программа Насти Флориды, чемпионов Беларуси по бальным танцам студии «Грация» и перформанс от Дюка Цунами, а также модные показы.
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Новогодние праздники все ближе. Вот и в Гродно на этих выходных уже включат праздничную иллюминацию. Помимо красочного события, которое пройдет на площади Ленина,...
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