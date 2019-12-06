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В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

06.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня вечером в Кореличском районном Центре культуры и народного творчества градус страсти и накала кипел вовсю. И неудивительно, ведь за право представлять регион на областном этапе конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» в Гродно боролись семь девушек, не понаслышке знающих, каково это — быть красивой.

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Участие в отборочном этапе приняли Валерия Гавина, Эльвира Зеленская, Анастасия Литвин, Рита Яроцкая, Кристина Захарчук, Алина Бутенко и Анастасия Хиневич. На суд членов жюри — начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, председателя Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инны Санчук, преподавателя хореографии ГУО «Кореличская ДШИ» Ирины Беляк и главного специалиста сектора идеологической работы и по делам молодёжи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Геннадия Карполенко, было представлено дефиле и краткая информация о каждой участнице: возраст, место работы, увлечения и хобби.

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Валерия Гавина

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Эльвира Зеленская

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

В итоге право представлять Кореличчину на областном этапе Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020», который пройдёт в феврале в Гродно, досталось пяти красавицам: Валерии Гавине, Эльвире Зеленской, Анастасии Литвин, Рите Яроцкой и Анастасии Хиневич.

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Анастасия Литвин

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Рита Яроцкая

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Кристина Захарчук

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Алина Бутенко

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Анастасия Хиневич

В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Финал конкурса «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае в Минске.

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня вечером в Кореличском районном Центре культуры и народного творчества градус страсти и накала кипел вовсю. И неудивительно, ведь за
 
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