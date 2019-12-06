В Кореличах прошёл районный отборочный тур Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020»

Источник материала: Полымя

Сегодня вечером в Кореличском районном Центре культуры и народного творчества градус страсти и накала кипел вовсю. И неудивительно, ведь за право представлять регион на областном этапе конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020» в Гродно боролись семь девушек, не понаслышке знающих, каково это — быть красивой.





Участие в отборочном этапе приняли Валерия Гавина, Эльвира Зеленская, Анастасия Литвин, Рита Яроцкая, Кристина Захарчук, Алина Бутенко и Анастасия Хиневич. На суд членов жюри — начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, председателя Кореличской РО ОО «Белорусский союз женщин» Инны Санчук, преподавателя хореографии ГУО «Кореличская ДШИ» Ирины Беляк и главного специалиста сектора идеологической работы и по делам молодёжи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Геннадия Карполенко, было представлено дефиле и краткая информация о каждой участнице: возраст, место работы, увлечения и хобби.













В итоге право представлять Кореличчину на областном этапе Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020», который пройдёт в феврале в Гродно, досталось пяти красавицам: Валерии Гавине, Эльвире Зеленской, Анастасии Литвин, Рите Яроцкой и Анастасии Хиневич.

































Финал конкурса «Мисс Беларусь-2020» пройдёт в мае в Минске.

Виктория КОСТЮК

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