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В этом году огни на главной елке в Витебске зажгут намного раньше обычного
06.12.2019 20:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этот раз парад Дедов Морозов в Витебске состоится 13 декабря — гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Обычно новогодняя акция проходила накануне католического Рождества.
В новогоднем шествии, как обычно, примут участие Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи.
Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут 13 декабря в 19.00.
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В новогоднем шествии, как обычно, примут участие Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи.
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