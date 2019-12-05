В этом году огни на главной елке в Витебске зажгут намного раньше обычного

Источник материала: Tut.by

В этот раз парад Дедов Морозов в Витебске состоится 13 декабря — гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Обычно новогодняя акция проходила накануне католического Рождества.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В новогоднем шествии, как обычно, примут участие Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи.

Праздничные огни на главной городской елке на площади Победы зажгут 13 декабря в 19.00.