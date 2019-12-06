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Успех приходит к тем, кто умеет работать

07.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Традиционно в первую субботу декабря свой профессиональный праздник отмечают страховые работники. За 98 лет предприятие «Белгосстрах» стало крупнейшим на рынке страхования.

Успех приходит к тем, кто умеет работать

Заместитель директора Наталья Александрович (в центре) решает производственные вопросы с ведущим специалистом Юлией Лазаревич (справа) и специалистом первой категории Ниной Рожко (слева).

Главная его миссия – предоставление качественных и доступных услуг гражданам и организациям. Традиционно в первую субботу декабря свой профессиональный праздник отмечают страховые работники. За 98 лет предприятие «Белгосстрах» стало крупнейшим на рынке страхования. Главная его миссия – предоставление качественных и доступных услуг гражданам и организациям. Свою лепту в выполнение задач вносит коллектив представительства Белгосстраха по Чашникскому району. Квалифицированные и ответственные специалисты хорошо знают своё дело. В повседневной работе они без труда находят взаимопонимание со своими клиентами и потенциальными страхователями. Именно это и является главной составляющей успешного функционирования представительства.

Не случайно в коллективе ценят тех, кто любит общаться с людьми, радует результатами своей деятельности и заряжает своей энергией других. Как, например, заместитель директора Наталья Александрович. Трудовой стаж в представительстве –15 лет, из них 5 – правой рукой директора.
Наталья Леонидовна – вежливая, коммуникабельная, отличающаяся исключительной пунктуальностью, деликатностью в общении с подчинёнными. За это её уважают в коллективе.
Ответственно подходит к выполнению своих обязанностей ведущий специалист Юлия Лазаревич. Она в представительстве не новичок, страховому делу отдано 17 лет. Свою работу считает важной и нужной, ведь на кону – защита имущественных интересов граждан, организаций и предприятий района.
Юлия Евгеньевна организовывает работу 9 страховых агентов по выполнению планов поступления страховых взносов и заключения договоров обязательного и добровольного страхования.
– Работа требует внимания, – говорит Юлия Лазаревич. – Ведь она строится на общении с людьми. Часто доводится разговаривать с попавшими в трудную ситуацию. К каждому нужно найти подход, правильные слова. Граждане идут к нам за помощью. Когда слышишь слова благодарности от наших страхователей, понимаешь, что занимаешься важным делом.
Терпеливая и доброжелательная – именно так характеризует директор представительства М. Э. Бердник специалиста первой категории Нину Рожко. Несмотря на то, что в страховой сфере она человек новый (чуть больше двух лет), ей удалось хорошо зарекомендовать себя и показать неплохой результат. Нина Владимировна умеет тактично строить отношения, расположить к себе коллег. В работе со страховыми агентами, которые трудятся под её началом, также всё получается.

В цифрах
По результатам девяти месяцев этого года представительство Белгосстраха по Чашникскому району по всем начисленным взносам страхования обеспечило выполнение на 102,2 %, в том числе такого же показателя удалось достичь по добровольным и обязательным видам.
Темп роста начисленных страховых взносов за аналогичный период по добровольному страхованию обеспечен на 107, 7 %, по всем видам – на 105,1%.
Результат финансовой деятельности за январь-октябрь текущего года сложился положительный и составил плюс 78,5 тысячи рублей.

Коллектив представительства Белгосстраха по Чашникскому району поздравляет всех сотрудников с профессиональным праздником, желает процветания, финансовой стабильности, надёжных партнёров, уверенного движения вперёд и значимых профессиональных достижений. Слова благодарности он также адресует ветеранам организации и клиентам, желает им крепкого здоровья, благополучия, счастья.  

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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Традиционно в первую субботу декабря свой профессиональный праздник отмечают страховые работники. За 98 лет предприятие «Белгосстрах» стало крупнейшим на рынке
 
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