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В Мирском профтехколледже наградили волонтеров Красного Креста

06.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Мирском профтехколледже наградили волонтеров Красного Креста

В канун дня волонтера председатель Кореличской РОБОКК Светлана Санцевич посетила ГУ «Мирский художественный профессионально-технический колледж» для того, чтобы в торжественной обстановке на линейке поощрить работу самых активных волонтеров-дебютантов отряда районной организации Красного Креста «СТРИЖ». Хотя отряд создан  только весной этого года, но своими делами он показал, что доброе сердце, сочувствие к  ближнему, открытая душа не чужды новому подрастающему молодому поколению.

Свои награды и  получили Маныло Вероника, Дубовик  Анастасия, Чеботарь Ангелина. Слова благодарности прозвучали и в адрес администрации, преподавателей, что помогают, оказывают содействие и поддерживают начинания ребят. Особая благодарность — руководителю волонтерского отряда Турок Светлане Семеновне. Ведь «один в поле не воин», а Светлана Семеновна умеет организовать, правильно преподнести полезность доброго дела, не обидеть в момент выбора. Такие люди всегда нужны в рядах Красного Креста.

К слову, в этом году в этом учреждении образования сформирована новая первичная организация.

Светлана САНЦЕВИЧ, председатель Кореличской РОБОКК

 
 
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В канун дня волонтера председатель Кореличской РОБОКК Светлана Санцевич посетила ГУ «Мирский художественный профессионально-технический колледж» для того,...
 
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