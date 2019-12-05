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В Борисове появилась бесплатная станция для ремонта велосипедов

06.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Перефразируя известную фразу, можно было спросить у собравшихся: «Любите ли вы велосипед так, как люблю его я?» И можно уверенно сказать, что отрицательного ответа вы бы здесь не услышали.

— На нашем велоспоте можно накачать колеса, подвесить велосипед для полноценного ремонта, воспользоваться необходимыми инструментами, — рассказала Галина Аксенова, заместитель директора по учебно-методической работе ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма». — Станция расположена во дворе Борисовского центра экологии и туризма по улице Республиканской, 4 и доступна для всех.

Появление такой станции в Борисове стало возможным благодаря участию ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» в проекте «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», финансируемом Европейским союзом и реализуемом Центром экологических решений и Минским велосипедным обществом.

— Мы отслеживаем возможности, которые появляются по нашему профилю, — пояснила директор Борисовского центра экологии и туризма Анжела Журавель. — Всего на проведение мероприятий по улучшению велосипедной инфраструктуры, условий развития велосипедного движения и велотуризма в Беларуси от местных некоммерческих организаций было подано 90 заявок из разных регионов нашей страны. Удовлетворены 24 из них, в том числе и от г. Борисова.

Борисовский центр экологии и туризма стал одним из партнеров проекта. Среди организаций, выполняющих мероприятия, — некоммерческие государственные учреждения, а также учреждения образования, общественные организации, которые занимаются развитием велосипедного движения в Беларуси.

— Мы стараемся заинтересовать туризмом, в частности велосипедным туризмом, не только наших кружковцев, но и их родителей, любых взрослых, кто разделяет экологические ценности, ведет здоровый образ жизни и любит велосипед, — рассказала Анжела Журавель. — Например, приглашаем всех желающих в велосипедный клуб «Гренада», который ведет настоящий энтузиаст Владимир Борисович Карасик.

Каждые субботу и воскресенье (в зависимости от погоды) любой человек может присоединиться к велопоходу: разработанный маршрут, стоянки для отдыха и фотографирования, осмотр достопримечательностей и природы, даже съемки видео — все входит в программу. Протяженность маршрута от 2 до 20 километров в зависимости от уровня подготовки велосипедистов, время — 2-4 часа.

— Велосипед — моя страсть, я езжу с 1-го класса всю свою жизнь, — говорит Владимир Карасик. — Восхищаюсь красотой белорусской природы и хочу, чтобы мы, белорусы, любили и ценили свое. Маршруты велопоходов составляю таким образом, чтобы перед туристами открывались потрясающие пейзажи, которыми богата наша местность. Приглашаю родителей с детьми, потому что уверен, что от такого общения выигрывают все, а особенно — дети. Велопоход — идеальный вариант: тут и общение, и здоровье, и эстетическое наслаждение от окружающих красот.

Велосипед — экологичный транспорт, который не вредит природе и помогает оздоровиться человеку без больших расходов и лекарств. Теперь же у борисовчан появилась еще и возможность бесплатно провести его техобслуживание.

Ольга МУРАШКО, педагог дополнительного образования ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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В районе железнодорожного вокзала возле центра туризма теперь есть станция для самостоятельного ремонта велосипеда, которой могут бесплатно воспользоваться все...
 
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