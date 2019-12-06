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В Гомеле милиция изъяла крупную партию насвая - почти тысячу доз
07.12.2019 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 декабря милиционеры в Гомеле изъяли у 46-летнего гомельчанина крупную партию некурительного табачного изделия насвай,
Коробки с этим веществом нашли на подворье и в хозпостройках мужчины. Общий вес насвая около 29 кг — это примерно 960 доз.
По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной продажи на рынке в Гомеле.
В отношении мужчины составили административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Судом ему назначено восемь суток ареста.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
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Общий вес насвая - около 29 кг.
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