В Гомеле милиция изъяла крупную партию насвая - почти тысячу доз

Источник материала: Tut.by

6 декабря милиционеры в Гомеле изъяли у 46-летнего гомельчанина крупную партию некурительного табачного изделия насвай, сообщает МВД.





Коробки с этим веществом нашли на подворье и в хозпостройках мужчины. Общий вес насвая около 29 кг — это примерно 960 доз.

По информации сотрудников наркоконтроля, насвай предназначался для незаконной продажи на рынке в Гомеле.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Судом ему назначено восемь суток ареста.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

С начала 2019 года из незаконного оборота изъято 413 кг насвая. Наиболее крупные изъятия были зафиксированы в Гродненской (123 кг) и Витебской (81 кг) областях, а также в Минске (73 кг).