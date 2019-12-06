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7 декабря профессиональный праздник отметят страховые работники Республики Беларусь

07.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

7 декабря профессиональный праздник отметят страховые работники Республики Беларусь
Светлана Демиденко

Начало  эта дата берет в декабре 1921 года. С тех пор за почти вековую историю существования страховая служба прочно заняла свои позиции, и сегодня уже сложно представить нашу жизнь без работников этой сферы, ведь именно они помогают нам защитить от последствий несчастных случаев не только квартиры, дома, машины, но и самое ценное – жизнь. В числе тех, кто своим каждодневным кропотливым трудом обеспечивает нам уверенность в завтрашнем дне, – Светлана Демиденко, посвятившая работе в представительстве Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району более 20 лет.

Светлана родилась и выросла в п. Зорька, что в Николаевском сельсовете, окончила Приборскую школу. Признается, что о том, чтобы связать свою жизнь со сферой страхования, даже не задумывалась, а с детства мечтала о творческой профессии.

– У нас в семье все большие рукодельницы. Мама всегда замечательно вышивала, мы с сестрой рисовали, вот и племянница решила стать архитектором. Поэтому после школы я поступила в Гомельский художественный колледж и получила профессию вязальщицы, – рассказывает женщина.

Поработав несколько лет на фабрике по специальности, по семейным обстоятельствам она вернулась в родные края, в 1998 году устроилась в представительство Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району, где добросовестно и ответственно трудится по сей день.

– Знаете, если бы не моя нынешняя работа, постоянное общение с людьми, не знаю, как сложилась бы жизнь. Она мне всегда очень помогала, – говорит Светлана Демиденко. – Конечно, как, наверное, у каждого человека, были и взлеты, и падения в профессиональном плане, но у меня всегда был стимул работать не покладая рук – мои замечательные дети, сын и дочь, которым я всегда старалась отдавать самое лучшее.

За успехи в труде женщина неоднократно отмечалась наградами высокого уровня. Так, в 2008 году ей объявлена благодарность филиала Белгосстраха по Гомельской области, в 2011, в год 90-летия со дня образования страховой службы Беларуси, она награждена грамотой центрального аппарата Белгосстраха, в нынешнем году отмечена благодарностью центрального аппарата.

Помимо того, что Светлана Демиденко – пример для подражания на работе, она еще и прекрасная хозяйка. В свободное время занимается огородом, выращивает цветы, обожает готовить и создавать уют в своем жилище. «Люблю, когда в доме светло, тепло и красиво», – признается Светлана.

Марина ЛУСЕВИЧ

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Начало  эта дата берет в декабре 1921 года. С тех пор за почти вековую историю существования страховая служба прочно заняла свои позиции, и сегодня... ...
 
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