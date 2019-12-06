Как сдать помещение в аренду правильно?

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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району в связи с поступающими вопросами индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания и (или) деятельность по сдаче в аренду (субаренду) жилых помещений на основании договоров, заключаемых с организациями, сообщает, что с 2019 года объектом налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц признается оказание потребителям услуг (выполнение работ), поименованных в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь, в том числе в случае их оплаты за потребителя организациями и индивидуальными предпринимателями.

Так, объектом налогообложения единым налогом признается, в частности: