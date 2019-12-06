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7 декабря: этот день в истории

07.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

7 декабря: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В Республике Беларусь — День страховых работников.

СОБЫТИЯ

1764 год — в Санкт-Петербурге основан Государственный музей Эрмитаж. Коллекция музея насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, среди которых «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» Харменса ван Рейна Рембрандта и др.

РОДИЛИСЬ

1879 год — Рудольф Фримль, американский пианист и композитор, автор почти 30 оперетт, многие из которых были экранизированы. В том числе «Розмари», «Король-бродяга», «Три мушкетера». Умер в 1972 году.

1889 год — Суворов Николай Георгиевич, российский художник кино, народный художник России (1969). Оформил фильмы «Златые горы», «Депутат Балтики», «Петр I», «Чужая родня» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1951). Умер в 1972 году.

1889 год — Розенгольц Аркадий Павлович, военный и государственный деятель. Участник революции 1905-1907 годов и Октябрьской революции (1917). С 1918 года член Реввоенсовета Республики, реввоенсоветов ряда армий Восточного, Западного и Кавказского фронтов. С 1923 года начальник Военно-воздушных сил, заместитель наркома, в 1930-1937 годах нарком внешней торговли СССР. Автор брошюр и статей об установлении советской власти, внешней торговли СССР и др. В 1937 году арестован, в 1938-м приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1988 году.

1914 год — Фомин Николай Петрович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Командир стрелкового батальона майор Фомин особо отличился при освобождении Сиротинского района Витебской области. Батальон под его командованием 22 июня 1944 года прорвал сильно укрепленную глубоко эшелонированную оборону противника и освободил деревни Корташи и Плиговки. Умер от ран в 1944 году.

1939 год — Парамыгин Вячеслав Степанович, белорусский спортсмен (лыжные гонки) и тренер (биатлон). Почетный мастер спорта СССР (1967). Заслуженный тренер Беларуси (1989) и СССР (1991). Бронзовый призер Спартакиады союзных республик (1961) и Кубка СССР (1970, 1971). Многократный призер чемпионатов Беларуси (1958-1962). Лучший тренер Беларуси (1994).

1949 год — Супрунчук Виктор Петрович, белорусский писатель. В 1976 году окончил БГУ. Автор романов «Живешь только раз», «Из плоти и крови», сборников прозы «Страсти», «Набат» и др. Лауреат Литературной премии им.И.Мележа.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день гражданской авиации. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1996 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православная церковь чтит память великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника, мученика Меркурия Смоленского, мученицы Августы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Екатеринин день, праздник девичьей судьбы. Екатерина-санница — покровительница невест и брака. В этот день молодежь каталась на санях и справляла зимние гуляния. Примечали, если на Екатерину установилась ясная погода — зима будет морозной, а если оттепель, туман и слякоть — тогда морозов не жди раньше Варварина дня (10 дней).

ИМЕНИНЫ

православные: Екатерины, Порфирия, Семена;
католические: Лилии, Марии, Мартина, Тодора.

БЕЛТА.

 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В Республике Беларусь — День страховых работников. СОБЫТИЯ 1764 год — в Санкт-Петербурге основан Государственный музей
 
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