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«Был космонавтом?» Жители гомельского «Хутора» - о том, в чью честь названы их улицы

08.12.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Микрорайон № 94, 96 — окраина Новобелицы. Отсюда его второе название — «Хутор». Хотя с классическим хутором ничего общего (кроме разве что отсутствия достойной инфраструктуры). Строить «Хутор» начали 8 лет назад — высотки и сейчас продолжают расти. Должно появиться еще около 16 многоэтажек. В основном, на «Хуторе» селятся семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Сада и школы в микрорайоне пока нет (но обещают), так же в перспективе магазины, общепит, автомойка. Трем улицам из пяти даны «обезличенные» названия Алмазная, Жемчужная и Кристалловская, остальные названы в честь реальных людей — Белого и Каленикова. Что о них знают жители микрорайона?


Улицу Белого оживляет только выездная торговля — грузовик с овощами и фруктами и мерзнущая в ожидании покупателей продавщица.


Виталий паркует под домом машину и спешит к подъезду. В честь кого названа улица, не знает.

— Переехал сюда недавно. Да и вообще я не местный.

Сергей гуляет по микрорайону с младенцем в коляске и еще двоими маленькими сыновьями. Всего же в семье — четверо детей.


— Белый — Герой Советского Союза. Да?

Жить на «Хуторе» Сергею не то чтобы нравится — скорее, приходится.

— А что делать? Со временем и этот микрорайон расстроится! Раньше я на «Фестивале» жил — так там вся инфраструктура была: рынки, сады, школы. А сейчас надо двоих детей возить в частный сектор в 41-ю школу. 15-я, которая неподалеку, переполнена. Да мы и не относимся к ней.



Виталий усаживает в машину около дома на Жемчужной трех маленьких дочерей.

— Наверное, из-за завода «Кристалл» так назвали. Да мы еще не поняли тут ничего — переехали всего две недели назад. Участвовали в долевом строительстве. Какой бы ни был район, но квартиры здесь — очень хорошие! Правда, детей в сад возим в Советский район.


Дарина живет на Каленикова. Переехала сюда пять лет назад — как только построили ее дом. Живется, говорит, здесь нормально.

— Хотя с транспортом беда. Чтобы добраться до центра Гомеля, особенно утром, уходит уйма времени. Да и автобусы забитыми под завязку едут — люди детей по садам-школам везут.


Вопрос о топонимике улицы Каленикова девушку ставит в тупик.

— Он точно что-то сделал… Возможно, был космонавтом.


— Знаю, конечно! Это был летчик, — не задумываясь, говорит Марина. — Что-то связано с Афганом и вертолетом?

Женщина живет здесь четыре года.

— Пока мне все нравится. Единственный минус — школы нет. Сад нам уже не нужен, дети — у меня их трое — выросли. Старший учится в техникуме. Младшим приходится ездить в две разные школы — 41-ю и 65-ю. Школа дочки за пять остановок отсюда, сына — еще дальше.



Елена — жительница Алмазной улицы.

— Название нравится, а откуда оно — без понятия. Но что мне от этого красивого названия? Пустой звук! Пусть бы лучше магазинов больше построили, школу.


Александра переехала вместе с мужем на «Хутор» три года назад. Живет на Кристалловской.

— Мужу тут нравится — тихо, спокойно. А мне — нет. В Волотове, где раньше жили, у нас был и Евроопт, и Алми, а здесь, кроме «Табаквинторга», ничего нет. Обещают через два года построить торговый центр. А еще с детскими садами проблема. Дома, дома, дома — а садик не строят.

— Почему вашу улицу назвали Кристалловской?

— Я не знаю. Может, кто-нибудь ответит на этот вопрос? — улыбается Александра.


Чьи улицы?

Алмазная, Жемчужная и Кристалловская получили такие звучные названия благодаря ювелирному заводу «Кристалл», который находится в Новобелице. История предприятия началась с первого белорусского бриллианта, который был огранен 27 декабря 1972 года. Сейчас «Кристалл» — ведущий в Беларуси производитель ювелирных изделий, бриллиантов и алмазного инструмента.


Что касается Каленикова и Белого, то оба были Героями Советского Союза.

Иван Емельянович Калеников родился в 1912 года в Гомеле. После десяти классов работал котельщиком на заводе. В 1933-м призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С первого дня Великой Отечественной войны — на фронте.

В ноябре 1943-го руководил передовым отрядом бригады, который перерезал шоссе Киев-Житомир, благодаря чему немецкие войска потеряли возможность отступать по нему. В тех боях отряд уничтожил около 300 немецких солдат и офицеров и взял в плен еще около 500. В дальнейшем, когда бригада действовала в немецком тылу, Калеников умело управлял ее подразделениями.

В 1944 году окончил курсы усовершенствования командного состава при Военной академии бронетанковых войск, после чего дальше участвовал в боях.

После служил в Советской Армии. В 1957-м в звании полковника Калеников уволен в запас. Проживал в Риге, работал диспетчером на одном из заводов. Умер 14 августа 1969 года.

Андрей Анисимович Белый родился 17 июня 1922 года в деревне Новинки ныне Калинковичского района.

Работал учителем.

В Красной Армии — с 1941 года. На фронте Великой Отечественной войны — с 42-го.

Командир взвода связи 685 стрелкового полка, младший лейтенант Белый получил задачу в ночь на 16 октября 1943 года установить и поддерживать связь с ротами, захватившими плацдарм на берегу Днепра в районе Лоева. Вместе с взводом успешно переправился на самодельных плотах через реку, умело распределил силы и средства и обеспечил бесперебойную связь командира батальона с плацдармом, за что был представлен к званию Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в армии. С 1967-го года подполковник Белый — в запасе.

Жил и до ухода на заслуженный отдых работал в Лобне Московской области.

Умер в свой день рождения — 17 июня 2011 года.

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Теги: Гомель
 
 
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Микрорайон № 94, 96 - окраина Новобелицы. Отсюда его второе название - «Хутор». Хотя с классическим хутором ничего общего (кроме разве что отсутствия достойной...
 
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