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Для безработных ранее судимых жителей Кореличского района провели ярмарку вакансий

08.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Проведение ярмарок вакансий для неработающих граждан, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции Кореличского РОВД, стало традиционным в стенах райотдела. Главная цель очередной акции «Не упусти свой шанс», которая состоялась 27 ноября в актовом зале РОВД, — помощь людям, однажды оступившимся, трудоустроиться и вернуться к нормальной жизни.

Для безработных ранее судимых жителей Кореличского района провели ярмарку вакансий

В мероприятии приняли участие председатель наблюдательной комиссии райисполкома, заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инна Богуш, начальник отдела по юридической работе, обращениям граждан и юридических лиц Виктор Чеботаревич, начальник Кореличского РОВД Алексей Гаврош, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Кореличского РОВД Артём Иванчик, а также наниматели – представители организаций и сельхозредприятий района, в которых есть вакантные рабочие места.

Пристальное внимание на протяжение всего мероприятия было приковано к 12 неработающим гражданам, освободившимся из мест лишения свободы либо имеющим неснятую или непогашенную судимость. Каждый рассказал о своей квалификации, профессиональных умениях и навыках. К слову, некоторые из присутствующих имеют востребованные на рынке труда специальности сварщика, штукатура-маляра и тракториста-машиниста.

Каждому из неработающих граждан был адресован вопрос: «Есть ли у вас желание работать?» Все давали положительный ответ. Однако, ни для кого не секрет, что значительная часть таких людей – не совсем добросовестные работники, допускающие прогулы и позволяющие себе употребление алкоголя на рабочем месте. Поэтому они так и не могут найти постоянное место работы.

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома попросила работодателей терпимее относиться к данной категории граждан. Возможно, трудоустройство станет для них реальным шансом изменить жизнь к лучшему.

Оксана ЯНУШ
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Проведение ярмарок вакансий для неработающих граждан, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции Кореличского РОВД, стало традиционным в стенах...
 
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